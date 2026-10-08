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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो

राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस हिरासत के बाद भी उनका दिल्ली पुलिस के जवानों को पानी पिलाने का वीडियो राजा भैया की पत्नी ने X पर पोस्ट किया है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 08 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस की तैनाती, हिरासत और दबाव के बीच भी उनका दिल्ली पुलिस के जवानों को पानी पिलाना और उनका हाल पूछना एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोगों को एक अलग संदेश देता है. उनका यह वीडियो कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में राहुल गांधी पुलिसकर्मियों से कहते नजर आ रहे हैं कि, 'आप अपना काम कर रहे हैं' और उन्हें पानी की बोतलें देते दिखाई दे रहे हैं.

सवालों के बीच पुलिसकर्मी के प्रति बना रह सकता है सम्मान

भानवी सिंह ने लिखा कि यही फर्क है विरोध और वैमनस्य में. सरकार या व्यवस्था के खिलाफ सवाल हो सकते हैं, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के प्रति सम्मान बना रह सकता है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आंदोलन CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची से जुड़े आरोपों पर जवाबदेही की मांग को लेकर है. राहुल गांधी ने साफ कहा है कि यह आंदोलन CEC के इस्तीफे तक जारी रहेगा.

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चुनाव आयोग पर उठे सवालों का चाहिए स्पष्ट जवाब

भानवी सिंह ने लिखा कि इस आंदोलन के जरिए चुनाव आयोग पर उठे सवालों का स्पष्ट जवाब और मतदाता के अधिकार की पूरी सुरक्षा चाहिए. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पर भरोसे का संकट बना है, तो उनके इस्तीफे की मांग पर गंभीरता से विचार होना चाहिए. हालांकि, लोकतंत्र में अंतिम फैसला संविधान, कानून, संस्थाओं और जनता के जनादेश से होता है. किसी भी संवैधानिक संकट की स्थिति में जवाबदेही तय करने का रास्ता भी संवैधानिक ही होना चाहिए. मगर सवाल पूछना लोकतंत्र है और विरोध करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 08 Oct 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAHUL GANDHI
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