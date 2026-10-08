एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर स्टारलिंक और सरकार के बीच नियामकीय प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भारत के सैटेलाइट संचार सेवा से जुड़े नियमों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे. इसमें दावा किया गया कि स्टारलिंक को भारत में सेवा शुरू करने की मंजूरी देने की प्रक्रिया में अड़चनें डाली जा रही हैं.

इस पर संचार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने सभी दूरसंचार सेवाओं, जिसमें सैटेलाइट संचार सेवाएं भी शामिल हैं, के लिए निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण लाइसेंस व्यवस्था लागू की है. मंत्रालय ने कहा कि स्टारलिंक समेत सभी संबंधित कंपनियों पर एक जैसे नियम लागू हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है.

A post is being circulated in social media regarding the fairness of India’s regulatory framework for satellite communication services and suggesting that it is being applied in a discriminatory manner. The Government has put in place a fair and non-discriminatory authorisation framework for all telecommunication services, including satellite communication services. Under this, telecom licences have been granted to three Global Mobile Personal Communication by Satellite services based on non-geosynchronous satellite orbit based satellite communications, as part of its commitment to enable provision of satellite communication services in India. Under the terms and conditions of license, every such licensee is required to demonstrate compliance with security conditions. This is aimed at ensuring that services provided meet various security requirements to ensure safety of all users and their data. Security assessment as part of this process is currently under way in respect of all the three licensees. As and when this process is completed for a licensed entity, it may proceed to the next step of seeking assignment of spectrum. At present, all the three entities are at broadly the same regulatory stage. As such, the suggestion that the framework or its application is unfair or discriminatory is baseless and misconceived: Ministry of Communications — ANI (@ANI) October 8, 2026

तीन कंपनियों को मिला लाइसेंस, सुरक्षा जांच जारी

संचार मंत्रालय के अनुसार, भारत में गैर-भूस्थिर उपग्रह कक्षा आधारित संचार सेवाओं के लिए तीन ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस दिए गए हैं. इसका उद्देश्य देश में सैटेलाइट संचार सेवाओं को उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार करना है. लाइसेंस की शर्तों के तहत प्रत्येक कंपनी को सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का पालन साबित करना होगा. मंत्रालय के मुताबिक यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है, ताकि सेवाओं में सुरक्षा मानकों का पालन हो और उपयोगकर्ताओं तथा उनके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

मंत्रालय ने बताया कि तीनों लाइसेंसधारियों की सुरक्षा जांच फिलहाल चल रही है. किसी कंपनी की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले चरण के लिए आवेदन कर सकती है. सरकार के अनुसार, फिलहाल तीनों कंपनियां लगभग एक ही नियामकीय चरण में हैं. मंत्रालय ने कहा कि ऐसे में नियमों या उनके लागू किए जाने को अनुचित अथवा भेदभावपूर्ण बताना बेबुनियाद और गलत धारणा पर आधारित है.

एलन मस्क ने लगाया 'ओलिगार्क्स' पर रोक लगाने का आरोप

सरकार के बयान के बीच स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की सेवा शुरू करने को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर कड़ा बयान दिया. मस्क ने एक पोस्ट के जवाब में आरोप लगाया कि कुछ 'ओलिगार्क्स' भारत में स्टारलिंक को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ताकि उनका एकाधिकार बना रहे. मस्क ने दावा किया कि यह भारत के लोगों के हितों के खिलाफ है. उनका यह बयान उस पोस्ट के जवाब में आया, जिसमें भारत में स्टारलिंक की जरूरत और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की संभावनाओं का उल्लेख किया गया था.

पोस्ट में ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी का मुद्दा

डोजडिजाइनर नाम के एक्स हैंडल से की गई पोस्ट में दावा किया गया कि मई 2026 तक भारत के 11,256 सूचीबद्ध गांवों में 4जी कनेक्टिविटी नहीं थी. पोस्ट के मुताबिक मार्च 2026 में भारत में 1.093 अरब इंटरनेट सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 440.87 मिलियन थी. पोस्ट में ग्रामीण इंटरनेट घनत्व 48.31 प्रति 100 लोगों और शहरी क्षेत्र में 126.80 प्रति 100 लोगों होने का दावा किया गया. इसमें यह भी कहा गया कि मार्च 2026 में भारत के कुल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में केवल 4.26 प्रतिशत कनेक्शन वायर्ड थे.

पोस्ट के मुताबिक, स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क उन दूरदराज के गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकता है, जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है. इसमें पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों के साथ-साथ कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों का भी जिक्र किया गया.

शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा के समय मदद का दावा

पोस्ट में कहा गया कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी से ग्रामीण स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, स्वास्थ्य केंद्रों में दूरस्थ चिकित्सा सुविधा और छोटे कारोबारों को नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है. इसमें दावा किया गया कि स्टारलिंक पहले से ही दुनिया के कई दूरदराज के इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है. पोर्टेबल स्टारलिंक टर्मिनलों का इस्तेमाल दूसरे देशों में आपदा के दौरान भी किया गया है. पोस्ट में कहा गया कि भारत में बाढ़, भूकंप या तूफान जैसी आपदाओं के दौरान जब जमीन पर मौजूद संचार नेटवर्क प्रभावित हो जाएं, तब ऐसी तकनीक आपातकालीन टीमों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकती है.

'डायरेक्ट टू सेल' तकनीक का भी किया गया जिक्र

पोस्ट में स्टारलिंक की 'डायरेक्ट टू सेल' तकनीक का भी उल्लेख किया गया. दावा किया गया कि भारतीय मंजूरी और मोबाइल ऑपरेटरों के साथ साझेदारी की शर्तों के अधीन यह तकनीक सामान्य 4जी मोबाइल फोन को टावर की पहुंच से बाहर भी कनेक्टिविटी देने में मदद कर सकती है. पोस्ट में यह भी कहा गया कि सरकार खुद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कम व्यावसायिक संभावनाओं और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को कनेक्टिविटी की कमी की वजहों में गिनाती है. ऐसे इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगी साबित हो सकता है.

स्टारलिंक ने भारत में बनाए 20 गेटवे साइट

स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ने 7 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में भारत में कंपनी की तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्टारलिंक ने भारतीय सुरक्षा जरूरतों और नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने संचालन की व्यवस्था तैयार की है. ड्रेयर के अनुसार, कंपनी ने भारत में 20 गेटवे साइट बनाई हैं, जिनमें सैकड़ों एंटीना शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी जमीनी ढांचा और संचालन व्यवस्था तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि स्टारलिंक ने भारतीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग स्तरों पर नियंत्रण व्यवस्था विकसित की है और भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा भारत के भीतर रखने की व्यवस्था की गई है.

पांच साल से भारतीय नियामकों के साथ बातचीत का दावा

ड्रेयर ने कहा कि स्टारलिंक पिछले पांच वर्षों से भारतीय नियामकों, उद्योग जगत से जुड़े पक्षों और दूरसंचार कंपनियों के साथ काम कर रही है. कंपनी ने भारत के नियमों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने संचालन को तैयार किया है. उन्होंने भारत की डिजिटल प्रगति की भी सराहना की और कहा कि कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 प्रतिशत कनेक्टिविटी के लक्ष्य में मदद करने के लिए तैयार है. उनके मुताबिक स्टारलिंक दूरदराज के स्कूलों, टेलीमेडिसिन और आपदा के बाद संचार बहाल करने में उपयोगी हो सकता है. ड्रेयर ने कहा कि स्टारलिंक के जरिए लोगों को वर्षों के बजाय कुछ ही मिनटों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की क्षमता है और देश के सबसे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी भरोसेमंद इंटरनेट मिलना चाहिए.

जून में भी स्टारलिंक ने दी थी सफाई

इस साल जून में भी लॉरेन ड्रेयर ने उन खबरों को खारिज किया था, जिनमें दावा किया गया था कि भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भारत ने स्टारलिंक की मंजूरी प्रक्रिया रोक दी है. ड्रेयर ने कहा था कि कंपनी भारत सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है और देश में व्यावसायिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में काम जारी है.

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