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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिल्डिंग में मोबाइल सिग्नल कैसा? 1 क्लिक में पता चल जाएगी नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड

बिल्डिंग में मोबाइल सिग्नल कैसा? 1 क्लिक में पता चल जाएगी नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड

बिल्डिंग के अंदर मोबाइल सिग्नल कमजोर है या इंटरनेट स्पीड धीमी? एक क्लिक में नेटवर्क की ताकत, डाउनलोड-स्पीड और कनेक्शन की स्थिति का पता लगाएं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Sep 2026 12:24 PM (IST)
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अगर आप किसी नई बिल्डिंग, ऑफिस, होटल या फ्लैट में जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कमरे, पार्किंग और लोकेशन देखना काफी नहीं है. आज के समय में वहां मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड कैसी मिलेगी, यह भी बेहद जरूरी है. कई बार घर के बाहर फोन में फुल सिग्नल दिखाई देता है लेकिन अंदर जाते ही कॉल ड्रॉप होने लगती है और इंटरनेट की स्पीड बेहद स्लो हो जाती है.

अब कुछ ऑनलाइन टूल और नेटवर्क मैपिंग सर्विसेज की मदद से किसी इलाके में मोबाइल नेटवर्क की कंडिशन का अंदाजा लगाया जा सकता है. इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी जगह पर कौन-सा नेटवर्क बेहतर काम कर सकता है.

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सिर्फ सिग्नल बार देखकर न करें फैसला

फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले सिग्नल बार नेटवर्क की पूरी तस्वीर नहीं बताते हैं. ज्यादा बार का मतलब हमेशा तेज इंटरनेट नहीं होता है. असली एक्सपीरिएंस पर नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ, बैंड, नेटवर्क क्षमता, टावर की दूरी और उस समय नेटवर्क पर मौजूद यूजर्स की संख्या का असर पड़ता है. इसी वजह से किसी बिल्डिंग में नेटवर्क चेक करते समय सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि फोन पर 4G या 5G लिखा आ रहा है या नहीं.

एक क्लिक में कैसे मिलेगी नेटवर्क की जानकारी?

नेटवर्क कवरेज देखने के लिए कुछ सर्विसेज इंटरैक्टिव मैप उपलब्ध कराती हैं. इनमें आप अपना इलाका या लोकेशन चुनकर अलग-अलग मोबाइल ऑपरेटर के कवरेज को देख सकते हैं. कई सर्विसेज में 4G और 5G नेटवर्क के कवरेज को अलग-अलग देखने का ऑप्शन भी मिलता है.

इस तरह किसी खास इलाके में जाने से पहले आप यह पता लगा सकते हैं कि वहां संबंधित ऑपरेटर का नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं. हालांकि, मैप पर दिखाई गई जानकारी को बिल्डिंग के अंदर मिलने वाली असली स्पीड की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए.

इंटरनेट स्पीड भी ऐसे करें चेक

अगर आपको किसी बिल्डिंग में असली इंटरनेट स्पीड जाननी है तो वहां पहुंचकर स्पीड टेस्ट करना सबसे बेहतर तरीका है. इसके लिए फोन में स्पीड टेस्ट वेबसाइट या ऐप खोला जा सकता है. डाउनलोड और अपलोड स्पीड के साथ-साथ पिंग भी चेक करें.

अगर किसी जगह पर 5G सिग्नल दिख रहा है लेकिन डाउनलोड स्पीड लगातार कम मिल रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां कवरेज के बावजूद नेटवर्क क्षमता या कंजेशन जैसी समस्या मौजूद है.

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बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क क्यों बदल जाता है?

मोबाइल सिग्नल दीवारों, कंक्रीट, मेटल, कांच और बेसमेंट जैसे स्ट्रक्चर से प्रभावित हो सकता है. यही वजह है कि एक ही बिल्डिंग में बालकनी या खिड़की के पास नेटवर्क अच्छा और कमरे के अंदर कमजोर मिल सकता है.

ऊंची इमारतों में भी अलग-अलग मंजिलों पर नेटवर्क एक्सपीरिएंस अलग होता है. इसलिए केवल बिल्डिंग के बाहर नेटवर्क देखकर अंदर की कंडिशन का अनुमान लगाना हमेशा सही नहीं होता है.

घर या ऑफिस लेने से पहले करें ये छोटा टेस्ट

अगर मोबाइल नेटवर्क आपके लिए जरूरी है तो नई जगह फाइनल करने से पहले उसी कमरे में अपना फोन इस्तेमाल करके देखें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताएंगे. अलग-अलग समय पर कॉल और इंटरनेट दोनों चेक करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

साथ ही अगर घर में अलग-अलग ऑपरेटर की SIM उपलब्ध हैं तो उनसे भी नेटवर्क टेस्ट किया जा सकता है. इससे आपको पता चल सकता है कि आपके इलाके में कौन-सा नेटवर्क आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर काम कर रहा है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Sep 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
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