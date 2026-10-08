'इस बुरे इंसान की मौत पर...', नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता ने ये क्या कह दिया

दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार को निधन हुआ. नाना पाटेकर के निधन से इंडस्ट्री गमगीन है. सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. रितेश देशमुख और अक्षय कुमार इमोशनल हो गए. अनुपम खेर भी नाना पाटेकर के जाने से दुखी हैं. अब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर रिएक्ट किया है.

तनुश्री दत्ता ने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंन वीडियो में कहा, 'मैंने सुना है, मैंने न्यूज सुनी. आज मेरा वर्क डे है. मैं उस पर फोकस करना चाहती हूं. ये सब होने के लिए आज कितना अजीब दिन है. मैं लखनऊ में बड़ा इवेंट कर रही हूं और ये मेरे लि बहुत जरूरी है. मरा पूरा दिन इसके हिसाब से प्लान है. मैं लाइव, पोस्ट सब करना चाहती थी. अब मुझे चिंता है कि शाम को सारा मीडिया इस 'ईविल डेड' में दिलचस्पी लेगा. इसीलिए जब मुझे समझ आएगा तब मैं रिएक्शन दूंगी. परिवार को निश्चित रूप से संवेदनाएं.'

तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर विवाद

बता दें कि नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता के बीच विवाद रहा है. तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान तनुश्री ने आरोप लगाया था कि फिल्म 2008 में 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान नाना पाटेक ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी. इसके बाद मामला काफी बढ़ गया था. नाना पाटेकर के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था. जून 2019 में पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बी-समरी रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई. इसमें कहा गया कि नाना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. 2025 में नाना के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर दिया गया.

बता दें कि नाना पाटेकर का गोवा में निधन हुआ. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. उन्होंने अपने दोस्त को मैसेज करके सीने में दर्द के बारे में बताया था. नाना पाटेकर का पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा.