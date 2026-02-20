हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLED और QLED TV में क्या होता है अंतर? जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

LED और QLED TV में क्या होता है अंतर? जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

LED VS QLED TV: आज के समय में नया टीवी खरीदना आसान काम नहीं रहा. बाजार में LED, QLED, OLED जैसे कई विकल्प मौजूद हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

LED VS QLED TV: आज के समय में नया टीवी खरीदना आसान काम नहीं रहा. बाजार में LED, QLED, OLED जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. अक्सर लोग LED और QLED को एक जैसा समझ लेते हैं जबकि दोनों की तकनीक और तस्वीर की गुणवत्ता में फर्क होता है. अगर आप भी नया टीवी लेने की सोच रहे हैं तो पहले इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है.

LED TV क्या है?

LED TV दरअसल LCD तकनीक पर आधारित होता है जिसमें बैकलाइट के लिए LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है. स्क्रीन के पीछे लगी ये लाइट्स तस्वीर को रोशन करती हैं. LED टीवी की खासियत है कि यह किफायती कीमत में अच्छा पिक्चर आउटपुट देता है. सामान्य केबल टीवी, न्यूज, सीरियल या रोजमर्रा की एंटरटेनमेंट के लिए LED टीवी बढ़िया विकल्प माना जाता है. हालांकि, इसमें कलर डेप्थ और ब्राइटनेस QLED के मुकाबले थोड़ी कम होती है.

QLED TV क्या है?

QLED का पूरा नाम Quantum Dot LED है. यह तकनीक पारंपरिक LED से एक कदम आगे मानी जाती है. इसमें स्क्रीन के अंदर क्वांटम डॉट लेयर का उपयोग होता है जो रंगों को ज्यादा सटीक और चमकदार बनाती है.

QLED टीवी में ब्राइटनेस ज्यादा होती है, जिससे HDR कंटेंट और 4K वीडियो ज्यादा शानदार नजर आते हैं. अगर आप OTT प्लेटफॉर्म, स्पोर्ट्स या गेमिंग के शौकीन हैं तो QLED बेहतर विजुअल अनुभव देता है.

पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस में फर्क

LED टीवी अच्छी क्वालिटी देता है लेकिन QLED में रंग ज्यादा जीवंत और नेचुरल दिखते हैं. QLED टीवी खासकर ब्राइट रूम में बेहतर प्रदर्शन करता है क्योंकि इसकी चमक ज्यादा होती है. ब्लैक कलर की गहराई LED में थोड़ी हल्की लग सकती है जबकि QLED में कंट्रास्ट बेहतर देखने को मिलता है.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

LED टीवी बजट फ्रेंडली होते हैं और कम कीमत में उपलब्ध हो जाते हैं. वहीं QLED टीवी थोड़े महंगे होते हैं लेकिन बेहतर पिक्चर क्वालिटी और लंबी उम्र के कारण कई लोग इसे प्रीमियम विकल्प मानते हैं. अगर आपका बजट सीमित है और सामान्य उपयोग के लिए टीवी चाहिए तो LED समझदारी भरा विकल्प है. लेकिन अगर आप शानदार विजुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो QLED बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें:

इतना सस्ता हो गया iPhone 17! लॉन्च प्राइस से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, स्टॉक खत्म होने से पहले ऐसे उठाएं फायदा

Published at : 20 Feb 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
LED TV QLED TV TECH NEWS HINDI LED Vs QLED TV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
LED और QLED TV में क्या होता है अंतर? जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
LED और QLED TV में क्या होता है अंतर? जानिए किसे खरीदने में है समझदारी
टेक्नोलॉजी
सही चलते-चलते खराब हो जाएगा लैपटॉप, ये गलतियां कर दीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी
सही चलते-चलते खराब हो जाएगा लैपटॉप, ये गलतियां कर दीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी
टेक्नोलॉजी
Android में अभी ऑन करें ये सेटिंग, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे सेफ रखें अपना डेटा
Android में अभी ऑन करें ये सेटिंग, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे सेफ रखें अपना डेटा
टेक्नोलॉजी
अपने घर में भूलकर भी इन जगहों पर न रखें टीवी, नुकसान होना पक्का है, जानें किन बातों का रखें ध्यान
अपने घर में भूलकर भी इन जगहों पर न रखें टीवी, नुकसान होना पक्का है, जानें किन बातों का रखें ध्यान
Advertisement

वीडियोज

News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान, प्रियंका बोलीं- परेशान किया जा रहा है...
बिहार
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंच CBI ने क्या कुछ पूछा? 'जो कपड़ा था वो…'
इंडिया
Emmanuel Macron Podcast: मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
इंडिया
Shivaji Procession: मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
नौकरी
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
रेलवे में बड़ा मौका! अप्रेंटिस के 5349 पदों पर निकली बंपर भर्ती; 10वीं पास करें अप्लाई
हेल्थ
Mineral Deficiency Symptoms: आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
आयरन, पोटैशियम से लेकर आयोडीन तक... शरीर में हो जाए इन जरूरी मिनरल्स की कमी तो दिखते हैं ये संकेत, जानें क्या खाएं
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget