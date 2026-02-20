LED और QLED TV में क्या होता है अंतर? जानिए किसे खरीदने में है समझदारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







LED VS QLED TV: आज के समय में नया टीवी खरीदना आसान काम नहीं रहा. बाजार में LED, QLED, OLED जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. अक्सर लोग LED और QLED को एक जैसा समझ लेते हैं जबकि दोनों की तकनीक और तस्वीर की गुणवत्ता में फर्क होता है. अगर आप भी नया टीवी लेने की सोच रहे हैं तो पहले इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है.

LED TV क्या है?

LED TV दरअसल LCD तकनीक पर आधारित होता है जिसमें बैकलाइट के लिए LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है. स्क्रीन के पीछे लगी ये लाइट्स तस्वीर को रोशन करती हैं. LED टीवी की खासियत है कि यह किफायती कीमत में अच्छा पिक्चर आउटपुट देता है. सामान्य केबल टीवी, न्यूज, सीरियल या रोजमर्रा की एंटरटेनमेंट के लिए LED टीवी बढ़िया विकल्प माना जाता है. हालांकि, इसमें कलर डेप्थ और ब्राइटनेस QLED के मुकाबले थोड़ी कम होती है.

QLED TV क्या है?

QLED का पूरा नाम Quantum Dot LED है. यह तकनीक पारंपरिक LED से एक कदम आगे मानी जाती है. इसमें स्क्रीन के अंदर क्वांटम डॉट लेयर का उपयोग होता है जो रंगों को ज्यादा सटीक और चमकदार बनाती है.

QLED टीवी में ब्राइटनेस ज्यादा होती है, जिससे HDR कंटेंट और 4K वीडियो ज्यादा शानदार नजर आते हैं. अगर आप OTT प्लेटफॉर्म, स्पोर्ट्स या गेमिंग के शौकीन हैं तो QLED बेहतर विजुअल अनुभव देता है.

पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस में फर्क

LED टीवी अच्छी क्वालिटी देता है लेकिन QLED में रंग ज्यादा जीवंत और नेचुरल दिखते हैं. QLED टीवी खासकर ब्राइट रूम में बेहतर प्रदर्शन करता है क्योंकि इसकी चमक ज्यादा होती है. ब्लैक कलर की गहराई LED में थोड़ी हल्की लग सकती है जबकि QLED में कंट्रास्ट बेहतर देखने को मिलता है.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

LED टीवी बजट फ्रेंडली होते हैं और कम कीमत में उपलब्ध हो जाते हैं. वहीं QLED टीवी थोड़े महंगे होते हैं लेकिन बेहतर पिक्चर क्वालिटी और लंबी उम्र के कारण कई लोग इसे प्रीमियम विकल्प मानते हैं. अगर आपका बजट सीमित है और सामान्य उपयोग के लिए टीवी चाहिए तो LED समझदारी भरा विकल्प है. लेकिन अगर आप शानदार विजुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो QLED बेहतर रहेगा.

