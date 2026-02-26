हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंटरनेट चलाने के लिए नहीं पड़ेगी स्क्रीन टच करने की जरूरत, अब वॉइस कमांड से चलेगा कॉमेट ब्राउजर

इंटरनेट चलाने के लिए नहीं पड़ेगी स्क्रीन टच करने की जरूरत, अब वॉइस कमांड से चलेगा कॉमेट ब्राउजर

कॉमेट एआई ब्राउजर में वॉइस मोड अपग्रेड आ गई है. यानी यूजर को अब इंटरनेट ब्राउज करने के लिए स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं होगी. वॉइस कमांड के जरिए ऐसा हो सकेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 07:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अब आपको वेब ब्राउजिंग के लिए अपने डिवाइस की स्क्रीन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है. परप्लेक्सिटी ने अपने एआई ब्राउजर कॉमेट को वॉइस मोड से अपग्रेड कर दिया है. अब यूजर को फुल हैंड्स-फ्री कंट्रोल मिलेंगे और वो सिर्फ बोलकर इस ब्राउजर को ऑपरेट कर पाएंगे. इसका ऐलान करते हुए कंपनी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है, जब यूजर स्क्रीन को टच किए बिना ब्राउजर को फुली कंट्रोल कर पाएंगे.

वॉइस मोड में क्या-क्या मिलेगा?

श्रीनिवास ने बताया कि अपग्रेडेड वॉइस मोड से यूजर केवल बोलकर ब्राउज, सर्च और वेब कंटेट के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे. यानी अब आपको वेबसाइट ओपन करने, टैब स्विच करने, पेज स्क्रॉल करने जैसे दूसरे कामों के लिए हाथ का यूज नहीं करना पड़ेगा. आप वॉइस कमांड के जरिए ये सारे काम कर सकेंगे. कंपनी ने बताया कि इस फीचर को ओपनएआई के रियल-टाइम मॉडल पर बनाया गया है.

कब आएगा यह फीचर?

श्रीनिवास ने यह कन्फर्म कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में Comet iOS पर वॉइस मोड की अपग्रेड आ जाएगी. हालांकि, यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आईफोन के साथ-साथ क्या इसे डेस्कटॉप वर्जन पर भी लॉन्च किया जाएगा या इसके लिए यूजर्स को इंतजार करना पड़ेगा.

एआई ब्राउजर का चल रहा ट्रेंड

एआई आने के बाद ट्रेडिशनल सर्च का दौर खत्म-सा हो गया है. ओपनएआई ने जहां एटलस एआई ब्राउजर लॉन्च किया था, वहीं परप्लेक्सिटी ने कॉमेट को लॉन्च किया था. गूगल जैसी कंपनी भी अब एआई सर्च पर फोकस कर रही है. कंपनी ने अपने क्रोम ब्राउजर में भी कई ऐसे एडिशन किए हैं ताकि यूजर्स को एआई फीचर्स का फायदा मिल सके. अब गूगल भी सर्च करने पर डायरेक्ट लिंक दिखाने की बजाय एआई समरी दिखाती है ताकि यूजर्स को जरूरी जानकारी लेने के लिए अलग-अलग वेब पेजेज पर न जाना पड़े.

Published at : 26 Feb 2026 07:35 AM (IST)
TECH NEWS Voice Mode AI Browser Perplexity Comet
