Samsung Galaxy S26 Series Launched: सैमसंग ने Galaxy S26 सीरीज को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. सीरीज में Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra समेत तीन मॉडल हैं, जो कैमरा इम्प्रूवमेंट, रिफाइन्ड डिस्प्ले और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ-साथ ऑन-डिवाइस एआई इंटीग्रेशन के साथ लॉन्च हुए हैं. आइए डिटेल से जानते हैं कि सीरीज के किस फोन में क्या-क्या फीचर्स मिले हैं और भारत में इस सीरीज के मॉडल खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा.

Galaxy S26

सीरीज का स्टैंडर्ड वेरिएंट 6.3 इंच के FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है. इसमें गैलेक्सी के लिए कस्टमाइज किया गया Exynos 2600 प्रोसेसर लगा है. इसके रियर में 50MP+12MP+10MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का सेंसर लगा हुआ है. कंपनी ने इसमें 4,300mAh का बैटरी पैक दिया है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 87,999 रुपये है.

Galaxy S26+

इस वेरिएंट में 6.7 का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले लगा हुआ है. इसका प्रोसेसर और कैमरा सेटअप S26 वाला ही है. हालांकि, इसमें 4900mAh की कैपेसिटी वाला बड़ा बैटरी पैक बड़ा दिया गया है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,19,999 रुपये है.

Galaxy S26 Ultra

सीरीज का फ्लैगशिप डिवाइस S26 Ultra में 6.9 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. यह क्वालकॉम के सबसे पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 50 MP + 10 MP का टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो के लिए इसमें 12 MP सेंसर दिया गया है. 5000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुए इस फोन की भारत में शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपये है. यह हार्डवेयर लेवल पर प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ लॉन्च होने वाला पहला फोन है.

सात साल तक मिलेगी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपग्रेड

सीरीज के तीनों ही मॉडल एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.5 पर रन करते हैं और इनमें कॉन्टेक्स्टुअल असिस्टेंट, रियल-टाइम समराइजेशन, स्मार्ट सर्च टूल जैसे गैलेक्सी एआई फीचर्स और प्राइवेसी-फोक्स्ड ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग मिलती है. तीनों मॉडल वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं. सैमसंग ने पूरी सीरीज को 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का प्रॉमिस किया है.

अभी मिल रहा ये लॉन्च ऑफर

लिमिटेड टाइम प्री-ऑर्डर ऑफर के तहत सैमसंग अभी फ्री स्टोरेज अपग्रेड कर रही है. यानी ग्राहक तीनों में से किसी भी फोन का 512GB वेरिएंट 256GB मॉडल के पैसों में खरीद सकता है. इस सीरीज को सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट, रिटेल स्टोर्स और पार्टनर प्लेटफॉर्म के जरिए प्री ऑर्डर किया जा सकता है.

