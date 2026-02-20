एक्सप्लोरर
इतना सस्ता हो गया iPhone 17! लॉन्च प्राइस से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, स्टॉक खत्म होने से पहले ऐसे उठाएं फायदा
iPhone 17 Discount Offer: Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन iPhone 17 को अब पहले से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है.
Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन iPhone 17 को अब पहले से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है. पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए इस मॉडल की शुरुआती कीमत 82,999 रुपये रखी गई थी लेकिन मौजूदा सेल ऑफर्स के चलते यह अब लॉन्च प्राइस से सस्ता उपलब्ध है. इसी बीच कंपनी अपने किफायती वेरिएंट iPhone 17e को भी पेश करने की तैयारी में है जिसे रिपोर्ट्स के अनुसार 4 मार्च को लॉन्च किया जा सकता है. ऐसे में iPhone 17 पर मिल रही छूट ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बन गई है.
20 Feb 2026
