इतना सस्ता हो गया iPhone 17! लॉन्च प्राइस से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, स्टॉक खत्म होने से पहले ऐसे उठाएं फायदा

इतना सस्ता हो गया iPhone 17! लॉन्च प्राइस से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, स्टॉक खत्म होने से पहले ऐसे उठाएं फायदा

iPhone 17 Discount Offer: Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन iPhone 17 को अब पहले से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है.

एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Feb 2026 08:44 AM (IST)
iPhone 17 Discount Offer: Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन iPhone 17 को अब पहले से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है.

Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन iPhone 17 को अब पहले से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है. पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए इस मॉडल की शुरुआती कीमत 82,999 रुपये रखी गई थी लेकिन मौजूदा सेल ऑफर्स के चलते यह अब लॉन्च प्राइस से सस्ता उपलब्ध है. इसी बीच कंपनी अपने किफायती वेरिएंट iPhone 17e को भी पेश करने की तैयारी में है जिसे रिपोर्ट्स के अनुसार 4 मार्च को लॉन्च किया जा सकता है. ऐसे में iPhone 17 पर मिल रही छूट ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बन गई है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही Gadgets Days सेल के दौरान इस फोन पर सीधा बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है. इंस्टैंट ऑफर के बाद इसकी कीमत घटकर करीब 78,900 रुपये रह जाती है. अगर ग्राहक अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं तो अतिरिक्त बचत भी संभव है जो डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करती है. साथ ही नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है जिससे इसे आसान किस्तों में खरीदा जा सकता है.
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही Gadgets Days सेल के दौरान इस फोन पर सीधा बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है. इंस्टैंट ऑफर के बाद इसकी कीमत घटकर करीब 78,900 रुपये रह जाती है. अगर ग्राहक अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं तो अतिरिक्त बचत भी संभव है जो डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करती है. साथ ही नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है जिससे इसे आसान किस्तों में खरीदा जा सकता है.
फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 में 6.1 इंच का ProMotion Super XDR डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. OLED पैनल के साथ स्क्रीन क्वालिटी काफी स्मूथ और शार्प अनुभव देती है. यह स्मार्टफोन A19 Bionic चिपसेट पर काम करता है जो AI आधारित फीचर्स को सपोर्ट करता है और डेली टास्क से लेकर गेमिंग तक में बेहतर परफॉर्मेंस देता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल 5G, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे आधुनिक विकल्प मिलते हैं.
फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 में 6.1 इंच का ProMotion Super XDR डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. OLED पैनल के साथ स्क्रीन क्वालिटी काफी स्मूथ और शार्प अनुभव देती है. यह स्मार्टफोन A19 Bionic चिपसेट पर काम करता है जो AI आधारित फीचर्स को सपोर्ट करता है और डेली टास्क से लेकर गेमिंग तक में बेहतर परफॉर्मेंस देता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल 5G, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे आधुनिक विकल्प मिलते हैं.
Published at : 20 Feb 2026 08:44 AM (IST)
