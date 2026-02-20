इतना सस्ता हो गया iPhone 17! लॉन्च प्राइस से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, स्टॉक खत्म होने से पहले ऐसे उठाएं फायदा

फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 में 6.1 इंच का ProMotion Super XDR डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. OLED पैनल के साथ स्क्रीन क्वालिटी काफी स्मूथ और शार्प अनुभव देती है. यह स्मार्टफोन A19 Bionic चिपसेट पर काम करता है जो AI आधारित फीचर्स को सपोर्ट करता है और डेली टास्क से लेकर गेमिंग तक में बेहतर परफॉर्मेंस देता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल 5G, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे आधुनिक विकल्प मिलते हैं.