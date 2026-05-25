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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart TV में क्या है HDR, क्यों जरूरी है ये फीचर और कैसे देता है थिएटर जैसी पिक्चर क्वालिटी?

Smart TV में क्या है HDR, क्यों जरूरी है ये फीचर और कैसे देता है थिएटर जैसी पिक्चर क्वालिटी?

Smart TV HDR: HDR का पूरा नाम High Dynamic Range है. यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टीवी की Picture Quality को काफी बेहतर बना देती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 May 2026 09:01 AM (IST)
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  • HDR टेक्नोलॉजी तस्वीर की गुणवत्ता में सुधार लाती है।
  • यह काले रंगों को गहरा और चमकीले रंगों को जीवंत बनाता है।
  • HDR10, HDR10+, HLG और डॉल्बी विजन इसके प्रमुख प्रकार हैं।
  • अच्छे अनुभव के लिए HDR कंटेंट और उपयुक्त डिस्प्ले जरूरी है।

Smart TV HDR: आजकल Smart TV खरीदते समय लोग सिर्फ स्क्रीन साइज या कीमत नहीं देखते बल्कि Picture Quality भी सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी है. टीवी के बॉक्स पर अक्सर HDR, Dolby Vision और 4K जैसे शब्द लिखे होते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं आता कि आखिर HDR क्या है और यह इतना जरूरी क्यों माना जाता है. अगर आप भी नया Smart TV खरीदने की सोच रहे हैं तो HDR फीचर के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

आखिर क्या होता है HDR?

HDR का पूरा नाम High Dynamic Range है. यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टीवी की Picture Quality को काफी बेहतर बना देती है. आसान भाषा में समझें तो HDR की मदद से स्क्रीन पर दिखने वाले रंग ज्यादा चमकदार, गहरे और असली लगते हैं.

जब आप HDR वाला कंटेंट देखते हैं तो Dark Scenes में भी डिटेल साफ दिखाई देती है और Bright Scenes ज्यादा नेचुरल लगते हैं. यही वजह है कि HDR वाले टीवी पर फिल्में और वेब सीरीज थिएटर जैसी फील देने लगती हैं.

HDR से कैसे बदल जाती है Picture Quality?

साधारण टीवी में कई बार Black कलर ग्रे जैसा दिखता है और Bright Parts जरूरत से ज्यादा चमकदार नजर आते हैं. लेकिन HDR इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर देता है. यह टेक्नोलॉजी स्क्रीन के Contrast और Color Range को बढ़ा देती है. इसका फायदा यह होता है कि सूरज की रोशनी, रात के अंधेरे, आसमान के रंग और चेहरे की डिटेल्स ज्यादा Realistic दिखाई देती हैं. गेमिंग के दौरान भी HDR शानदार Visual Experience देता है.

HDR के भी होते हैं कई प्रकार

Smart TV में आपको HDR10, HDR10+, HLG और Dolby Vision जैसे कई HDR फॉर्मेट देखने को मिलते हैं. HDR10 सबसे कॉमन फॉर्मेट है और लगभग हर 4K Smart TV में मिल जाता है. वहीं Dolby Vision ज्यादा एडवांस माना जाता है क्योंकि इसमें Scene-by-Scene Picture Optimization मिलता है. अगर आपका बजट अच्छा है तो Dolby Vision सपोर्ट वाला टीवी बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

सिर्फ HDR लिखा होने से काम नहीं चलेगा

कई लोग सिर्फ HDR देखकर टीवी खरीद लेते हैं लेकिन अच्छी HDR Performance के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी होती हैं. टीवी की Brightness, Display Panel और Color Accuracy अच्छी होनी चाहिए. अगर टीवी की Peak Brightness कम है तो HDR का असली मजा नहीं मिलेगा. OLED और QLED टीवी में HDR का अनुभव ज्यादा शानदार माना जाता है.

HDR कंटेंट भी होना जरूरी

HDR का फायदा तभी मिलता है जब आप HDR Supported Content देखें. Netflix, YouTube, Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar जैसे प्लेटफॉर्म HDR कंटेंट उपलब्ध कराते हैं. इसके अलावा PS5 और Xbox जैसी गेमिंग कंसोल में भी HDR सपोर्ट मिलता है.

Smart TV खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप नया Smart TV खरीद रहे हैं तो सिर्फ 4K देखकर फैसला न लें. कोशिश करें कि टीवी में HDR10 या Dolby Vision सपोर्ट जरूर हो. साथ ही अच्छी Brightness और बेहतर Display Panel वाला मॉडल चुनें. सही HDR वाला Smart TV आपके घर के Entertainment Experience को पूरी तरह बदल सकता है. एक बार HDR Quality देखने के बाद साधारण टीवी की Picture फीकी लगने लगती है.

यह भी पढ़ें: गर्मी बढ़ते ही बार-बार बंद हो रहा AC? कहीं ये 5 बड़ी गड़बड़ियां तो नहीं कर रहीं आपका नुकसान

Published at : 25 May 2026 09:01 AM (IST)
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