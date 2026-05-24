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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगर्मी बढ़ते ही बार-बार बंद हो रहा AC? कहीं ये 5 बड़ी गड़बड़ियां तो नहीं कर रहीं आपका नुकसान

गर्मी बढ़ते ही बार-बार बंद हो रहा AC? कहीं ये 5 बड़ी गड़बड़ियां तो नहीं कर रहीं आपका नुकसान

AC Tips: गर्मी के मौसम में AC लगातार लंबे समय तक चलता है. ऐसे में अगर उसकी आउटडोर यूनिट पर धूल जम जाए या वेंटिलेशन सही न मिले तो मशीन ओवरहीट होने लगती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 May 2026 08:29 AM (IST)
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  • खराब थर्मोस्टेट या सेंसर के कारण AC गलत तापमान दिखाता है.

AC Tips: तेज गर्मी शुरू होते ही एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि AC थोड़ी देर चलने के बाद अपने आप बंद होने लगता है. शुरुआत में लोग इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन लगातार ऐसा होना किसी बड़ी खराबी का संकेत भी हो सकता है. अगर समय रहते इन कारणों को नहीं समझा गया, तो AC की परफॉर्मेंस खराब होने के साथ बिजली का बिल भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं वे 5 बड़ी वजहें जिनकी वजह से आपका AC बार-बार बंद हो सकता है.

ओवरहीटिंग की समस्या

गर्मी के मौसम में AC लगातार लंबे समय तक चलता है. ऐसे में अगर उसकी आउटडोर यूनिट पर धूल जम जाए या वेंटिलेशन सही न मिले तो मशीन ओवरहीट होने लगती है. सुरक्षा के लिए AC अपने आप बंद हो जाता है ताकि अंदर के पार्ट्स खराब न हों. अगर आपके AC के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी है या यूनिट बंद जगह में लगी है तो यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.

गंदा एयर फिल्टर

AC का एयर फिल्टर धूल और मिट्टी को रोकने का काम करता है. लेकिन जब यह फिल्टर ज्यादा गंदा हो जाता है, तो हवा का फ्लो रुकने लगता है. इससे कूलिंग कम हो जाती है और मशीन पर दबाव बढ़ने लगता है. कई बार यही दबाव AC को ऑटोमैटिक बंद कर देता है. इसलिए गर्मियों में हर 15 से 20 दिन में फिल्टर की सफाई जरूरी मानी जाती है.

लो या हाई वोल्टेज

बार-बार बिजली का उतार-चढ़ाव भी AC बंद होने की बड़ी वजह हो सकता है. कम वोल्टेज में कंप्रेसर सही तरीके से काम नहीं कर पाता जबकि ज्यादा वोल्टेज मशीन के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है. आजकल कई AC में सेफ्टी फीचर होता है जो वोल्टेज असामान्य होने पर सिस्टम को बंद कर देता है. ऐसे में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

गैस लीक या कम रेफ्रिजरेंट

अगर AC में गैस कम हो जाए या कहीं से लीक होने लगे तो कूलिंग प्रभावित होने लगती है. इसके कारण कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और मशीन बार-बार ट्रिप कर सकती है. ऐसी स्थिति में AC से अजीब आवाज आना, बर्फ जमना या कम ठंडी हवा आना जैसे संकेत भी दिख सकते हैं. इसे नजरअंदाज करना आगे चलकर महंगा पड़ सकता है.

थर्मोस्टेट या सेंसर खराब होना

थर्मोस्टेट AC का वह हिस्सा होता है जो कमरे का तापमान मापता है. अगर इसमें खराबी आ जाए तो AC गलत तापमान पढ़ने लगता है और जरूरत से पहले बंद हो सकता है. कई बार सेंसर की छोटी सी दिक्कत भी पूरी कूलिंग को प्रभावित कर देती है. ऐसे में टेक्नीशियन से जांच करवाना बेहतर रहता है.

समय पर सर्विसिंग है सबसे जरूरी

अगर आपका AC भी बार-बार बंद हो रहा है तो इसे सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज न करें. सही समय पर सर्विसिंग और सफाई करवाने से न सिर्फ कूलिंग बेहतर रहती है बल्कि बिजली की बचत भी होती है और AC की उम्र भी बढ़ती है.

यह भी पढ़ें: 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सख्ती! 1 जून से इस देश में सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर लगेगी रोक

Published at : 24 May 2026 08:29 AM (IST)
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