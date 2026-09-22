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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo V80 की लॉन्च डेट कन्फर्म! 7200mAh बैटरी के साथ मिलेगा ZEISS कैमरा

Vivo V80 की लॉन्च डेट कन्फर्म! 7200mAh बैटरी के साथ मिलेगा ZEISS कैमरा

Vivo V80 की भारत में लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है. फोन में 7200mAh बैटरी और ZEISS कैमरा समेत कई दमदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है. जानें पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Sep 2026 05:13 PM (IST)
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चीनी स्मार्टफोन कंपनी Vivo अपनी V-Series में नया Vivo V80 जल्द भारत में लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. Vivo V80 को 6 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे भारत में पेश किया जाएगा. लॉन्च से पहले कंपनी ने फोन के कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और सॉफ्टवेयर से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी शेयर कर दी हैं.

इस दिन होगा लॉन्च

जानकारी के अनुसार, Vivo V80 का भारत लॉन्च 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे होगा. फोन को Vivo की वेबसाइट के अलावा Amazon, Flipkart और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं किया है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत ₹60,000 से कम हो सकती है लेकिन अंतिम कीमत लॉन्च इवेंट में ही सामने आएगी.

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बड़ी बैटरी

Vivo V80 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,200mAh बैटरी है. यह Vivo V-Series में अब तक दी गई सबसे बड़ी बैटरी है. कंपनी के मुताबिक फोन करीब 39.5 घंटे तक लोकल वीडियो प्लेबैक और करीब 14 घंटे तक नेविगेशन दे सकता है. इसमें 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी.

इसके अलावा फोन में 6.59 इंच 1.5K OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. प्रोसेसर की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, हालांकि Geekbench लिस्टिंग में Snapdragon 7 Gen 4 और 8GB RAM वाला मॉडल सामने आया है. सॉफ्टवेयर के मामले में Vivo V80 खास है, क्योंकि यह V-Series का पहला फोन होगा जो OriginOS 7 के साथ आएगा.

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मिलेगा ZEISS कैमरा

Vivo V80 में कंपनी ने कैमरा को प्रमुख फीचर बनाया है. फोन में 50MP ZEISS OIS मेन कैमरा के साथ 50MP ZEISS नाइट टेलीफोटो कैमरा दिया जाएगा. टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम और OIS सपोर्ट करता है. इसके अलावा ZEISS अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलेगा. फ्रंट में 50MP ZEISS सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसमें 92 डिग्री वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है.

वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन में 4K Cinematic Video और 4K 60fps वीडियो का सपोर्ट मिलेगा. AI Creative Camera के जरिए यूजर्स को फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए कई क्रिएटिव फीचर्स भी मिलेंगे.

Samsung Galaxy S26 5G से होगी टक्कर

Vivo V80 5G भारत में लॉन्च होने के बाद Samsung Galaxy S26 5G को कड़ी टक्कर देगा. सैमसंग के इस फोन में 6.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा फोन में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है. भारत में अभी इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Sep 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
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