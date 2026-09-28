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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFlipkart की Big Billion Days Sale इस दिन होगी शुरू, इन्हें मिलेगा अर्ली एक्सेस

Flipkart की Big Billion Days Sale इस दिन होगी शुरू, इन्हें मिलेगा अर्ली एक्सेस

Flipkart की साल की सबसे बड़ी Big Billion Days Sale की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें प्लस और वीआईपी मेंबर्स को 24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस मिलेगा, जानिए इस महाडिस्काउंट ऑफर की पूरी टाइमलाइन

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart ने अपनी साल की सबसे बड़ी और लोकप्रिय सेल Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की तारीखों का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. हर साल की तरह इस बार भी इस महासेल में ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, फैशन और होम अप्लायंसेज जैसे लाखों प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट और बंपर डील्स मिलने वाली हैं. त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले आने वाली यह सेल ग्राहकों के लिए बचत करने का सबसे अच्छा मौका होती है.

इस दिन से शुरू होगी मुख्य सेल

Flipkart द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सभी आम ग्राहकों के लिए बिग बिलियन डेज 2026 की मुख्य सेल अगले महीने 9 अक्टूबर 2026 से लाइव हो जाएगी. यह सेल भारतीय बाजार में आते ही ई-कॉमर्स स्पेस में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, कंपनी ने अभी सभी व्यक्तिगत डील्स और डिस्काउंट्स की पूरी लिस्ट को सीक्रेट रखा है, लेकिन मुख्य बैनर और टीजर लाइव कर दिए गए हैं, जिसमें टॉप डील्स रिवीलिंग सून का मैसेज दिया गया है.

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इन ग्राहकों को मिलेगा 24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस

हर बार की तरह Flipkart अपने कुछ खास और वफादार ग्राहकों को आम जनता से पहले शॉपिंग करने की खास सुविधा दे रहा है, जिसे अर्ली एक्सेस कहा जाता है. इस बार 8 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे से ही अर्ली एक्सेस की शुरुआत हो जाएगी.

इस अर्ली एक्सेस का लाभ उठाने वालों में मुख्य रूप से Flipkart Plus, Flipkart Black और फ्लिपकार्ट के को-ब्रांडेड Credit Card धारक शामिल हैं. इन ग्राहकों को आम जनता से पूरे 24 घंटे पहले सेल का एक्सेस मिल जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सीमित स्टॉक या बंपर डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स को ये मेंबर्स स्टॉक खत्म होने से पहले ही आसानी से खरीद सकते हैं.

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शुरू हो चुकी हैं अर्ली बर्ड डील्स

मुख्य सेल 9 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए 24 सितंबर 2026 से ही अपने प्लेटफॉर्म पर Early Bird Deals Store को लाइव कर दिया है. इसके तहत कंपनी कई गैजेट्स और स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले शुरुआती ऑफर्स का खुलासा कर रही है. 

फिलहाल सामने आई शुरुआती अर्ली बर्ड डील्स में Realme P4s 5G, Oppo K14 Lite और Infinix Note Edge जैसे कई स्मार्टफोन शामिल हैं, जिनकी प्रभावी कीमत सभी बैंक ऑफर्स को मिलाकर 8,999 से शुरू हो रही है. इसके अलावा प्रीमियम स्मार्टफोन्स जैसे iPhone 17 और अन्य फ्लैगशिप डिवाइसेज पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट के प्राइज रेंज को भी टीज किया जाने लगा है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 28 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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