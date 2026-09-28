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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'

हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका को असम पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. रांका के हिरासत से छूटने के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 28 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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असम पुलिस ने रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और उनके अन्य सदस्यों को हिरासत  में ले लिया था. आशुतोष के हिरासत से छूटने के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो भी पुलिस स्टेशन पर हड़ताल में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे.

 रांका इन दिनों असम में स्कूलों की स्थिति और SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर अभियान चला रहे हैं. रांका ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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अभिजीत दीपके ने कही ये बात
रांका के हिरासत से छूटने के बाद अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ''अबे यार, मैं असल में कल पुलिस स्टेशन पर आपकी हड़ताल में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था.'' हिरासत से छूटने के बाद रांका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था.

रांका ने लिखा, असम पुलिस की गैर-कानूनी हिरासत आखिरकार खत्म हो गई है. हमने पुलिस से कहा है कि वे हमें वहीं छोड़ दें जहां से हमें गैर-कानूनी तरीके से उठाया गया था . मैं चौधरी टीला (सचिवालय के सामने) पर प्रेस को संबोधित करूंगा, जहां से हमें उठाया गया था. जय आई अकोम.

मुख्यमंत्री पर लगाए आरोप
का ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर कई गंभीर आरोप लगाए. रांका ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा इस बात से डरे हुए हैं कि अगर CJP की टीम असम के सरकारी स्कूलों की असली स्थिति सामने रखेगी तो पूरे देश को उनकी हालत के बारे में पता चल जाएगा. उन्होंने काजीरंगा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. रांका का आरोप है कि काजीरंगा में स्थानीय लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं और जमीन, जंगल तथा पानी को कॉरपोरेट कंपनियों को दिया जा रहा है.

बता दें आशुतोष रांका 26 सितंबर को असम पहुंचे थे. उन्होंने गुवाहाटी में कहा था कि उनकी टीम स्कूलों का दौरा करेंगे, SIR से प्रभावित परिवारों से मिलेगी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे.

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 28 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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Assam Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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