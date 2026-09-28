हिरासत से छूटते ही आशुतोष रांका ने ऐसा क्या लिखा? मायूस हुए दीपके, लिखा- 'अबे यार...'

असम पुलिस ने रविवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और उनके अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया था. आशुतोष के हिरासत से छूटने के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो भी पुलिस स्टेशन पर हड़ताल में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे.

रांका इन दिनों असम में स्कूलों की स्थिति और SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर अभियान चला रहे हैं. रांका ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

अभिजीत दीपके ने कही ये बात

रांका के हिरासत से छूटने के बाद अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ''अबे यार, मैं असल में कल पुलिस स्टेशन पर आपकी हड़ताल में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था.'' हिरासत से छूटने के बाद रांका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था.

Abey yaar… I was actually looking forward to joining your strike at the police station tomorrow. https://t.co/HY7FeSbUxZ — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 27, 2026

रांका ने लिखा, असम पुलिस की गैर-कानूनी हिरासत आखिरकार खत्म हो गई है. हमने पुलिस से कहा है कि वे हमें वहीं छोड़ दें जहां से हमें गैर-कानूनी तरीके से उठाया गया था . मैं चौधरी टीला (सचिवालय के सामने) पर प्रेस को संबोधित करूंगा, जहां से हमें उठाया गया था. जय आई अकोम.

मुख्यमंत्री पर लगाए आरोप

का ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर कई गंभीर आरोप लगाए. रांका ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा इस बात से डरे हुए हैं कि अगर CJP की टीम असम के सरकारी स्कूलों की असली स्थिति सामने रखेगी तो पूरे देश को उनकी हालत के बारे में पता चल जाएगा. उन्होंने काजीरंगा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. रांका का आरोप है कि काजीरंगा में स्थानीय लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं और जमीन, जंगल तथा पानी को कॉरपोरेट कंपनियों को दिया जा रहा है.

बता दें आशुतोष रांका 26 सितंबर को असम पहुंचे थे. उन्होंने गुवाहाटी में कहा था कि उनकी टीम स्कूलों का दौरा करेंगे, SIR से प्रभावित परिवारों से मिलेगी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे.

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