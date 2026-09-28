अफगानिस्तान के साथ मैच रद्द, फिर भी कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा भारत? जानें नियम
India vs Afghanistan T20: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के क्वार्टरफाइनल मैच में एक भी गेंद नहीं खेली. तो फिर जानिए टीम इंडिया को किस आधार पर सेमीफाइनल का टिकट मिल गया है.
सोमवार को एशियन गेम्स में भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टरफाइनल मैच रद्द हो गया है. मैच रद्द होने के बावजूद टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया है. 28 सितंबर को एशियन गेम्स में क्रिकेट का एक भी मैच नहीं खेला जा सकता, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग का मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था.
क्या क्रिकेट में कोई ऐसा भी नियम है, जिससे बिना कोई गेंद खेले किसी टीम को विजेता घोषित कर दिया जाए. हॉन्ग कॉन्ग की तरह अफगानिस्तान को भी सेमीफाइनल के लिए दावेदारी पेश करने का मौका नहीं मिला. यहां जान लीजिए आखिर किस नियम की वजह से टीम इंडिया बिना मैदान पर उतरे सेमीफाइनल में पहुंच गई.
कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा भारत?
एशियन गेम्स में वह नियम लागू है कि बेहतर रैंकिंग के आधार पर टीम को विजेता घोषित किया जाएगा. चूंकि भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है, वहीं अफगानिस्तान 10वें पायदान पर है. बेहतर रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया को सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है, जबकि अफगानिस्तान की टीम एशियन गेम्स से बाहर हो गई है.
टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी यही रैंकिंग/सीडिंग सिस्टम लागू किया गया था. सबसे निचली रैंकिंग वाली 6 टीमों को ग्रुप स्टेज से होकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनानी थी, लेकिन सबसे बढ़िया रैंकिंग वाली चार टीम यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश मिल गया था.
पाकिस्तान को भी मिली ऐसी जीत?
आज ही यानी 28 सितंबर को पाकिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग का क्वार्टरफाइनल मैच खेला जाना था. उस मैच में भी बारिश के चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. वहां भी बेहतर रैंकिंग के आधार पर पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया. विश्व टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान छठे और हॉन्ग कॉन्ग 24वें पायदान पर है. अब तक भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है.
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