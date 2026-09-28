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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबच्चों के लिए बेस्ट हैं ये टॉय लैपटॉप, आज ही खरीदकर रख लें

बच्चों के लिए बेस्ट हैं ये टॉय लैपटॉप, आज ही खरीदकर रख लें

आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम के बढ़ने से माता-पिता बेहद परेशान रहते हैं. ऐसे में अगर आपको आपने बच्चे को सीखने और खेलने की आदत डालनी है, तो टॉय लैपटॉप अच्छा विकल्प हो सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Sep 2026 09:04 AM (IST)
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आज के समय में बच्चों को मोबाइल और टैबलेट जैसे गैजेट्स यूज करना बेहद पसंद होता है. वहीं माता-पिता अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा समय न बिताएं. ऐसे में टॉय लैपटॉप आपके लिए एक ऐसा विकल्प हो सकता है, जो बच्चों को गैजेट जैसा अनुभव देने के साथ-साथ उन्हें खेल-खेल में कुछ नया सीखने का मौका भी देता है.

टॉय लैपटॉप असली कंप्यूटर की तरह काम नहीं करते, लेकिन इनमें बच्चों की उम्र और सीखने के स्तर को ध्यान में रखकर कई एक्टिविटीज दी जाती हैं. इनमें अक्षर पहचानने, नंबर सीखने, स्पेलिंग, म्यूजिक, क्विज और लॉजिकल गेम्स जैसे फिचर्स मिलते हैं. कुछ मॉडल में नकली कीबोर्ड और माउस भी दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को कंप्यूटर चलाने की शुरुआती समझ मिलती है.

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LeapFrog My Own Leaptop

छोटे बच्चों के लिए LeapFrog My Own Leaptop खास तौर पर बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक यह 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए है. इसमें ABCs, मैसेज, गेम्स और म्यूजिक जैसे चार लर्निंग मोड मिलते हैं. बच्चे इसमें अक्षर सीखने के साथ अपना नाम स्पेल करना भी सीख सकते हैं. इसमें 16 गाने और धुनें हैं और स्क्रीन पर अलग-अलग एनिमेशन भी दिखाई देते हैं.

LeapFrog 2-in-1 LeapTop Touch

अगर आप ऐसा टॉय लैपटॉप चाहते हैं जिसे बच्चा लैपटॉप और टैबलेट दोनों की तरह इस्तेमाल कर सके, तो LeapFrog 2-in-1 LeapTop Touch एक बेहतरीन विकल्प है. इसका डिजाइन बच्चों को कीबोर्ड के साथ-साथ टच इंटरफेस का अनुभव देता है. उपलब्ध लिस्टिंग्स में इसे छोटे बच्चों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग टॉय के तौर पर पेश किया गया है. इस तरह का डिजाइन उन बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है जो एक ही तरह की एक्टिविटी से जल्दी बोर हो जाते हैं.

VTech Brilliant Baby Laptop

बहुत छोटे बच्चों के लिए VTech Brilliant Baby Laptop भी एक विकल्प है. इसमें अलग-अलग बटन, लाइट और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को रंग, आकार, जानवर और संगीत जैसी चीजों से परिचित कराया जाता है. इसमें मूवेबल माउस और कैरी करने के लिए हैंडल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसका फोकस शुरुआती उम्र के बच्चों को कंप्यूटर जैसे खिलौने के जरिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने पर है.

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VTech Play Smart Preschool Laptop

थोड़े बड़े प्री-स्कूल बच्चों के लिए VTech Play Smart Preschool Laptop देखा जा सकता है. इसमें शुरुआती शिक्षा से जुड़ी एक्टिविटीज के साथ बच्चों को कीबोर्ड और माउस के जरिए कंप्यूटर जैसा अनुभव देने की कोशिश की जाती है. इस तरह के मॉडल में बच्चे अक्षर, नंबर, लॉजिक और दूसरी शुरुआती स्किल्स से जुड़ी एक्टिविटीज कर सकते हैं.

VTech Advance Laptop

VTech Advance Laptop उन बच्चों के लिए एक और विकल्प है जो सिर्फ म्यूजिक या बेसिक बटन वाले खिलौने से आगे की एक्टिविटीज करना चाहते हैं. इस तरह के एजुकेशनल लैपटॉप बच्चों को कीबोर्ड, स्क्रीन और अलग-अलग लर्निंग एक्टीवीटिज के जरिए कंप्यूटर की शुरुआती समझ देने के लिए बनाए जाते हैं. अगर बच्चा पहले से अक्षर और नंबर पहचानता है, तो खरीदने से पहले इसमें मौजूद एक्टिविटीज और लेवल्स जरूर चेक करें, ताकि खिलौना बच्चे के लिए बहुत आसान या बहुत मुश्किल न हो.

खरीदते समय सिर्फ डिजाइन न देखें

टॉय लैपटॉप खरीदते समय केवल रंग, कार्टून कैरेक्टर या कीमत देखकर फैसला करना सही नहीं है. सबसे पहले बच्चे की उम्र देखें. 2 से 4 साल के बच्चे के लिए अल्फाबेट, म्यूजिक और सिंपल गेम्स वाले मॉडल उपयोगी हो सकते हैं, जबकि प्री-स्कूल उम्र के बड़े बच्चों के लिए स्पेलिंग, नंबर्स, लॉजिक और प्रोबल्म सोल्विंग जैसी एक्टिविटीज ज्यादा असरदार हो सकती हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:04 AM (IST)
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