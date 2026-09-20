Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स

Samsung Galaxy S27 Ultra को लेकर अभी से कई बड़े लीक्स सामने आने लगे हैं. हालांकि, कंपनी ने इस फोन को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं करी है लेकिन रिपोर्ट्स और टिप्स के मुताबिक यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 2027 की शुरुआत में मार्केट में लॉन्च हो सकता है. ऑनलाइन लीक्स के अनुसार फोन के डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर और कीमत को लेकर कई दावे किए गए हैं.

कैसे होंगे फीचर्स

इस फोन के फीचर्स की बात करें तो Galaxy S27 Ultra में एक बड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें एक 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मौजूद होगा. इसके अलावा इसमें एक 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और एक 50MP का टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिल सकता है. सेल्फी के लिए डिवाइस में 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है.

लीक्स के अनुसार Galaxy S27 Ultra में 6.9 इंच Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिल सकता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और करीब 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस होने का दावा किया गया है. प्रोसेसर की बात करें तो फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro दिया जा सकता है.

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

बैटरी को लेकर भी अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आई हैं. कुछ शुरुआती लीक्स में 5,700mAh बैटरी का दावा किया गया है जबकि नई रिपोर्ट्स में करीब 5,200–5,500mAh क्षमता की संभावना बताई गई है. चार्जिंग के लिए 45W या 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है.

कितनी होगी इसकी कीमत

सैमसंग के नए फ्लैगशिप फोन के कीमत की बात करें तो कुछ लीक्स में Galaxy S27 Ultra की शुरुआती कीमत करीब 1,49,990 रुपये बताई गई है. वहीं, एक हालिया रिपोर्ट में भारत में इसकी कीमत 1,41,999 रुपये से 1,46,999 रुपये के बीच होने का अंदाजा लगाया गया है. इसलिए फिलहाल कीमत को लेकर अलग-अलग दावे हैं और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

कब लॉन्च होगा Samsung Galaxy S27 Ultra?

लीक्स के मुताबिक Samsung Galaxy S27 Ultra को जनवरी या फरवरी 2027 में पेश किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स फरवरी 2027 को ज्यादा संभावित लॉन्च विंडो बता रही हैं. कंपनी आमतौर पर Galaxy S सीरीज को Galaxy Unpacked इवेंट में लॉन्च करती है. ऐसे में S27 Ultra के साथ Galaxy S27 सीरीज के दूसरे मॉडल भी पेश किए जा सकते हैं.

iPhone 18 Pro Max से होगी टक्कर

Samsung का आने वाला फ्लैगशिप फोन की टक्कर हाल ही में लॉन्च हुआ iPhone 18 Pro Max से होने वाली है. बता दें कि iPhone 18 Pro Max में कंपनी ने 6.9 इंच की डिस्प्ले दी है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसके अलावा इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी देखने को मिल जाता है जो बेहतरीन फोटो लेने में सक्षम है. भारत में इस फोन की शुरूआती कीमत 1,79,900 रुपये है.

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