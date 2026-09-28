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हिंदी न्यूज़शिक्षारेलवे में ग्रेजुएट युवाओं के लिए 3477 पद, NTPC भर्ती का मौका

रेलवे में ग्रेजुएट युवाओं के लिए 3477 पद, NTPC भर्ती का मौका

रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए अच्छी खबर है. NTPC भर्ती के तहत 3477 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. जानें आवेदन, पद और भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 28 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रेलवे की भर्तियां हमेशा चर्चा में रहती हैं. खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए NTPC भर्ती एक बड़ा मौका होती है. अब रेलवे बोर्ड ने NTPC के ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए 3,477 पदों को मंजूरी दी है. ये पद रेलवे की अलग-अलग जोन और प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े हैं. भर्ती Non-Technical Popular Categories यानी NTPC के तहत होगी. हालांकि उम्मीदवारों को एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ पदों की मंजूरी को ही पूरा भर्ती नोटिफिकेशन नहीं माना जा सकता. आवेदन, उम्र, फीस, परीक्षा और बाकी नियमों की पूरी जानकारी RRB की तरफ से जारी होने वाली Centralised Employment Notice यानी CEN में साफ होगी.

3477 पदों पर होगी भर्ती

रेलवे बोर्ड ने NTPC के ग्रेजुएट लेवल के लिए कुल 3,477 पदों को मंजूरी दी है. इनमें अलग-अलग तरह के पद शामिल हैं. उपलब्ध भर्ती मंजूरी के अनुसार गुड्स ट्रेन मेनेजर के 2,750 पद, Junior Accounts Assistant cum Typist के 300 पद, Senior Clerk cum Typist के 371 पद और Chief Commercial cum Ticket Supervisor के 56 पद शामिल हैं. इन सभी को मिलाकर ग्रेजुएट स्तर के 3,477 पद होते हैं.

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किन युवाओं के लिए है मौका?

यह भर्ती ग्रेजुएट लेवल की है, इसलिए इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और दूसरी शर्तें RRB की नई CEN में बताई जाएंगी. अभी केवल पदों की मंजूरी वाली जानकारी सामने आई है. इसलिए उम्मीदवारों को सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल रही उम्र, फीस या योग्यता की जानकारी देखकर तुरंत आवेदन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अंतिम नियम RRB की आधिकारिक भर्ती सूचना में ही माने जाएंगे.

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आवेदन को लेकर क्या अपडेट है?

कई रिपोर्टों में ग्रेजुएट NTPC भर्ती के आवेदन 8 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी जा रही है और आखिरी तारीख 6 नवंबर बताई जा रही है. लेकिन उपलब्ध रेलवे बोर्ड की मंजूरी वाली जानकारी में ये आवेदन तारीखें खुद दर्ज नहीं हैं. इसलिए उम्मीदवारों के लिए सही तरीका यही है कि आवेदन शुरू होने का इंतजार RRB की आधिकारिक वेबसाइट और RRB Apply पोर्टल पर जारी होने वाली CEN के आधार पर करें.

परीक्षा और चयन कैसे होगा?

इस भर्ती का पूरा चयन तरीका भी नई CEN में साफ किया जाएगा. NTPC की पिछली भर्तियों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं और कुछ पदों के लिए टाइपिंग या दूसरे जरूरी टेस्ट शामिल रहे हैं. लेकिन 2026 की इस भर्ती के लिए कौन सा पद किस चरण में जाएगा, इसकी अंतिम जानकारी नई भर्ती सूचना में ही देखनी चाहिए. इसलिए उम्मीदवार अभी से NTPC के सामान्य विषयों की तैयारी शुरू रख सकते हैं, लेकिन अंतिम परीक्षा पैटर्न के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को ही मानें.

उम्मीदवार कहां से लें सही जानकारी?

रेलवे भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की जानकारी तेजी से फैलती है. ऐसे में उम्मीदवारों को आवेदन या फीस से जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए. रेलवे के क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड भी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइटों से ही सूचना लेने की सलाह देते हैं. नई CEN जारी होने के बाद उसमें पदों की अंतिम संख्या, योग्यता, उम्र, फीस, आवेदन की तारीख, परीक्षा और चयन से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
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