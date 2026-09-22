MacBook Neo को टक्कर देगा Googlebook! जानें कीमत से फीचर्स तक सबकुछ

Google ने आखिरकार Googlebook को पेश कर दिया है. यह प्रीमियम लैपटॉप कैटेगरी Android यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसका सीधा मुकाबला Apple के किफायती Apple MacBook Neo जैसे लैपटॉप से माना जा रहा है. Googlebook की खासियत सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि Gemini AI और Android फोन के साथ गहरा इंटीग्रेशन भी है.

Google की नई लैपटॉप कैटेगरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Googlebook, Google की नई प्रीमियम लैपटॉप कैटेगरी है. कंपनी ने इसे Android फोन के साथ बेहतर क्रॉस-डिवाइस एक्सपीरिएंस देने के लिए डिजाइन किया है. इसका सॉफ्टवेयर Android टेक्नोलॉजी स्टैक और ChromeOS की डेस्कटॉप पावर को मिलाकर तैयार किया गया है. यानी Google का मकसद ऐसा लैपटॉप देना है जो Android स्मार्टफोन के साथ उसी तरह सहज तरीके से काम करे जैसे iPhone और MacBook एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं.

Gemini AI होगा सबसे बड़ा आकर्षण

आपको बता दें कि Googlebook में Gemini AI को सिस्टम का अहम हिस्सा बनाया गया है. यूजर्स स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट के बारे में सवाल पूछ सकेंगे, टेक्स्ट तैयार और मैनेज कर सकेंगे और फोन पर शुरू किए गए काम को लैपटॉप पर आगे बढ़ा सकेंगे.

इसके अलावा Google ने Rambler नाम का फीचर भी दिया है जो यूजर की आवाज से बोले गए बिखरे हुए नोट्स को मैनेज्ड टेक्स्ट और एक्शन आइटम में बदल सकता है. इसके अलावा Gemini की मदद से कस्टम विजेट बनाने की सुविधा भी दी गई है.

कितनी है Googlebook की कीमत?

जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने Googlebook को 899 डॉलर की शुरूआती कीमत में उतारा है. इसके अलावा हर Googlebook के साथ 12 महीने का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन भी शामिल है जिसमें Gemini Advanced टूल्स और 5TB क्लाउड स्टोरेज मिलता है. इसके अलावा कुछ एक्सट्रा सर्विसेज का ट्रायल भी दिया जा रहा है. इस डिवाइस का प्री-ऑर्डर शुरू हो चुका है और अमेरिका में इसकी बिक्री 4 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. हालांकि, भारत में अभी इस डिवाइस को नहीं पेश किया गया है.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि Googlebook की कीमत Apple के MacBook Neo से ज्यादा है. MacBook Neo को Apple ने 2026 में कम कीमत वाले Mac के तौर पर पेश किया था और भारत में इसकी शुरुआती कीमत 69,900 रुपये रखी गई थी.

MacBook Neo से मुकाबला कितना दिलचस्प?

Apple का MacBook Neo कम कीमत में macOS एक्सपीरिएंस देने पर फोक्स्ड है जबकि Googlebook Android यूजर्स के लिए लैपटॉप और फोन के बीच बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर देता है. इसलिए दोनों डिवाइस का फोकस सिर्फ कीमत पर नहीं बल्कि अलग-अलग इकोसिस्टम पर भी है.

Googlebook की असली खासियत यह होगी कि Google Android और Gemini को मिलाकर यूजर्स को फोन से लैपटॉप तक लगातार काम करने का एक्सपीरिएंस कितना बेहतर दे पाता है. भारत जैसे बड़े Android बाजार में यही रणनीति Googlebook के लिए खास मायने रखती है.

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