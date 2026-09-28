पंजाब: LPU में 10 दिन के लिए क्लास कैंसिल, इंटरनेट बंद, एग्जाम भी सस्पेंड

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में सोमवार (28 सितंबर) से 10 दिन तक क्लास कैंसिल करने का फैसला लिया गया है. एक बाहरी द्वारा छात्रा के रेप के आरोपों के बीच छात्रों के उग्र प्रदर्शन और तोड़-फोड़ के बाद फैले तनाव के चलते यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया है. इतना ही नहीं, हाल ही में होने वाले मिड-टर्म एग्जाम की तारीखें भी आगे बढ़ा दी गई हैं. नए शेड्यूल का ऐलान अभी नहीं हुआ है. एहतियात के तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस और आसपास के एरिया में इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है.

यूनिवर्सिटी ने छात्रों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें. इस 10 दिन के पीरियड में छात्रों को अपने घर जाने और माता-पिता से बातचीत करने की सलाह भी दी गई है. वहीं, जो छात्र कैंपस में रहना चाहते हैं उनसे आग्रह किया गया है कि हॉस्टल, पीजी या अपने कमरों में रहें. अनावश्यक आवाजाही न करें और उग्र प्रदर्शन से दूरी बनाए रखें.

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LPU के मिड-टर्म एग्जाम शेड्यूल में भी बदलाव

एलपीयू ने बच्चों के लिए जारी की गई नोटिस में जानकारी दी है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके भले के लिए 10 दिन के लिए क्लास कैंसिल किए जा रहे हैं. यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होगी और मिड-टर्म एग्जाम की तारीख भी आगे बढ़ाई जा रही है. अगली तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा. छात्रों से अपील है कि आगे के अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन से संपर्क में रहें.

नेशनल हाईवे- 44 किया था जाम, पुलिस से झड़प

रेप के आरोपों के सामने आने के बाद LPU के नाराज छात्रों ने विरोध जताते हुए NH-44 जाम कर दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से कड़े फैसले लिए गए. जानकारी के लिए बता दें कि प्रोटेस्ट की शुरुआत शनिवार (26 सितंबर) देर रात करीब 1.00 बजे गर्ल्स हॉस्टल-3 के पास हुई थी. खबर सामने आई थी कि प्रदर्शन से तीन दिन पहले बाहर से आए एक प्लंबर ने छात्रा का रेप किया था. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल वॉर्डन को इस बारे में जानकारी दी गई लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया.

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