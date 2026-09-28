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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीरात में फोन पर Do Not Disturb नहीं! ये सेटिंग ऑन करने पर मिलेगी बेहतर नींद

रात में फोन पर Do Not Disturb नहीं! ये सेटिंग ऑन करने पर मिलेगी बेहतर नींद

रात में फोन का Do Not Disturb मोड ही काफी नहीं है. एक खास सेटिंग नोटिफिकेशन और स्क्रीन की रोशनी कम करके नींद के दौरान फोन के असर को घटा सकती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Sep 2026 10:32 AM (IST)
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आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. रात को सोते समय भी फोन अक्सर बेड के पास रहता है और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन नींद में खलल डाल सकते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग फोन को Do Not Disturb (DND) मोड पर डाल देते हैं. लेकिन अगर रात में फोन से दूरी बनानी है तो DND की जगह Airplane Mode ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

आपको बता दें कि Do Not Disturb का काम मुख्य रूप से फोन के नोटिफिकेशन और कॉल को साइलेंट करना है. इसमें यूजर यह तय कर सकता है कि किन लोगों या ऐप्स के अलर्ट आने दिए जाएं. अलग-अलग फोन में Sleep, Work या Driving जैसे कस्टम मोड भी बनाए जा सकते हैं. हालांकि DND पूरी तरह फोन को कनेक्टिविटी से अलग नहीं करता है. कुछ नोटिफिकेशन इस मोड में भी पहुंच सकते हैं. इसी तरह कुछ कंडिशन में बार-बार कॉल करने वाला व्यक्ति या इमरजेंसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप तक पहुंच सकता है.

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Airplane Mode में नेटवर्क से हो जाता है डिस्कनेक्ट

Airplane Mode इससे एक कदम आगे जाता है. इसे ऑन करने पर फोन का सेल्युलर नेटवर्क बंद हो जाता है. यानी फोन लगातार मोबाइल नेटवर्क खोजने या सिग्नल बनाए रखने की कोशिश नहीं करता है.

हालांकि Airplane Mode में Wi-Fi और Bluetooth कुछ डिवाइस में दोबारा ऑन किए जा सकते हैं. अगर रात में पूरी तरह डिजिटल ब्रेक लेना है तो इन्हें भी बंद किया जा सकता है. इससे फोन पर इंटरनेट और सोशल मीडिया की पहुंच काफी हद तक खत्म हो जाती है.

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बैटरी के लिए भी फायदेमंद

Airplane Mode का एक और फायदा फोन की बैटरी से जुड़ा है. कमजोर मोबाइल नेटवर्क वाले इलाकों में स्मार्टफोन लगातार बेहतर सिग्नल खोजता रहता है जिससे बैटरी की खपत बढ़ सकती है. रातभर Airplane Mode में रखने पर फोन को नेटवर्क खोजने में बिजली खर्च नहीं करनी पड़ती है.

अलार्म फिर भी करेगा काम

कई लोगों को लगता है कि Airplane Mode ऑन करने पर फोन का अलार्म भी बंद हो जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है. नॉर्मली फोन का सेट किया हुआ अलार्म Airplane Mode में भी काम करता है. इसलिए सुबह उठने के लिए फोन को नेटवर्क से कनेक्ट रखना जरूरी नहीं होता है.

रात में डिजिटल डिटॉक्स के लिए फायदेमंद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Airplane Mode का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फोन इस्तेमाल करने की आदत पर भी लगाम लगाने में मदद कर सकता है. रात में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या बार-बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत है तो सोने से पहले Airplane Mode ऑन करना एक आसान तरीका होता है.

हालांकि अगर आपको रात में जरूरी कॉल या किसी इमरजेंसी कॉनटेक्ट के लिए उपलब्ध रहना है तो Airplane Mode की बजाय DND का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है. यानी दोनों मोड का इस्तेमाल आपकी जरूरत के हिसाब से किया जाना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Sep 2026 10:32 AM (IST)
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