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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकेदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5 साल के बच्चे की मौत, पहाड़ी से गिरा पत्थर, 1100 लोगों का रेस्क्यू

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5 साल के बच्चे की मौत, पहाड़ी से गिरा पत्थर, 1100 लोगों का रेस्क्यू

केदारनाथ के पैदल मार्ग का एक हिस्सा पत्थरों और मलबे के लगातार गिरने से अवरुद्ध हो गया. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेस्क्यू टीमों ने प्रभावित क्षेत्र में अभियान चलाया.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 28 Sep 2026 10:02 AM (IST)
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केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के समीप रविवार शाम पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थरों की चपेट में आने से पांच वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मार्ग पर तैनात रेस्क्यू टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया. मृतक बच्चे के शव को पालकी के माध्यम से एमआरपी भैरव मंदिर, जंगलचट्टी पहुंचाया गया.

पुलिस कंट्रोल रूम को रविवार, 27 सितंबर को शाम करीब 4:39 बजे चीरबासा क्षेत्र में लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की सूचना मिली थी. बताया गया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ी से अचानक भारी पत्थर गिरने से एक बच्चा इसकी चपेट में आ गया. हादसे में बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान यश पुत्र रोहताश यादव (5), निवासी एटा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.

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केदारनाथ यात्रा का पैदल मार्ग अवरुद्ध

इधर, पत्थरों और मलबे के लगातार गिरने से केदारनाथ पैदल मार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेस्क्यू टीमों ने प्रभावित क्षेत्र में अभियान चलाया. जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, अब तक करीब 1100 यात्रियों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. शेष यात्रियों को भी सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. रेस्क्यू टीमें आपसी समन्वय के साथ प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य जारी है.

केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन का खतरा

लगातार बारिश के बीच चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और रेस्क्यू अभियान में सहयोग करने की अपील की है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 10:02 AM (IST)
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Kedarnath Yatra Uttarakhand News  UTTARAKHAND NEWS
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