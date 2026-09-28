टॉम हॉलैंड की ब्लॉकबस्टर 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Spider Man Brand New Day OTT Release: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी में है.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अब अपना थिएट्रिकल रन खत्म करने के मूड में है. मार्वल्स की इस सुपरहीरो फिल्म ने भारत और दुनियाभर में छप्परफाड़ कमाई की है. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अब डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 6 अक्टूबर से डिजिटल रूप से खरीदने या रेंट पर लेने के लिए अवेलेबल हो जाएगी. इसके बाद, फिल्म के 17 नवंबर को 4K यूएचडी , ब्लू-रे और DVD पर आने की उम्मीद है. 6 अक्टूबर की डिजिटल रिलीज की तारीख के बारे में कई एंटरटेनमेंट आउटलेट्स ने जानकारी दी है. हालांकि, सोनी की ओर से अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए जाने का इंतजार किया जा रहा है.
इन सबके बीच कई रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म की OTT रिलीज 2027 तक टलने सकती है क्योंकि रिलीज के लगभग दो महीने बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपनी स्क्रीनिंग से भारी कमाई कर रही है.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी टॉम हॉलैंड की मार्वल फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और नौवें वीकेंड तक भी दर्शकों को अपनी ओर खींचती रही. बॉक्स ऑफिस की खबरों के मुताबिक इस फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई अब 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच गई है, जिससे यह 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
950 मिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने की ओर
बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 950 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है और ऐसा करने वाली यह इतिहास की पहली फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने सिनेमाघरों में भी शानदार प्रदर्शन किया है और इसकी ग्लोबल कमाई 2.5 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है. इसे लगभग 225 मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट में बनाया गया था.
भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनी
भारत में भी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार परफॉर्म किया है. मौजूदा ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने 500 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' स्टार कास्ट
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'में टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर/स्पाइडर-मैन के रोल में हैं, और उनके साथ जेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल और मार्क रफालो भी हैं. यह फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है.