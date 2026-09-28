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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'

वेस्टइंडीज को भारत ने रौंदा, शशि थरूर बोले- 'ज्यादा मजा नहीं आया, कोहली...'

भारत ने तिरुवनंतपुरम में पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कुलदीप की गेंदबाजी और विराट की पारी की तारीफ की. लेकिन उन्होने कहा कि मैच का उतना मजा नहीं लिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 08:06 AM (IST)
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भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मैच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने इस मुकाबले का उतना आनंद नहीं लिया, जितना लेना चाहिए था. हालांकि, उन्होंने कुलदीप यादव की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की और उन्हें अपने लिए प्लेयर ऑफ द मैच बताया.

'कुलदीप की लाइन और फ्लाइट ने बड़ा अंतर पैदा किया'

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शशि थरूर ने कहा कि पिच पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसके बावजूद कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. उनके मुताबिक, कुलदीप की गेंदबाजी में लाइन और फ्लाइट पर शानदार नियंत्रण था, जिसने मैच में बड़ा अंतर पैदा किया.

थरूर ने कहा कि कुलदीप वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की रन बनाने की रफ्तार को रोकने में कामयाब रहे. उन्होंने कहा कि ऐसी पिच पर कुलदीप की गेंदबाजी खास रही और इसी वजह से वह उनके लिए मैन ऑफ द मैच हैं.

दरअसल तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 41.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

कोहली और गिल ने दिलाई आसान जीत

भारत की जीत के हीरो विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल रहे. विराट कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए. कोहली ने इस दौरान वनडे करियर का 55वां और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 86वां शतक पूरा किया.

कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 15 हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने 303 पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा. सचिन ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 377 पारियों में वनडे में 15 हजार रन पूरे किए थे.

कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए वनडे करियर का 10वां शतक लगाया. उन्होंने 108 गेंदों पर 110 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा.

ग्रीव्स का शतक, कुलदीप ने झटके चार विकेट

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए. जस्टिन ग्रीव्स ने 108 गेंदों पर 101 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को मजबूत आधार दिया.

भारत की ओर से कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए. उनकी गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने से रोका. उन्हें मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर भी बोले 

मैच के अलावा शशि थरूर ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है और उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, यह देखना होगा.

थरूर ने कहा कि कांग्रेस में सभी लोग इस बात पर एकजुट हैं कि भारतीय लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरे का मजबूती से मुकाबला किया जाना चाहिए.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
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