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रोज-रोज Reels देखने की आदत दिमाग पर डाल रही है असर? स्टडी में खुलासा

क्या रोजाना Reels देखने की आदत आपके दिमाग पर असर डाल रही है? जानें स्टडी में क्या सामने आया और लगातार शॉर्ट वीडियो देखने से ध्यान व व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Sep 2026 10:06 AM (IST)
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आज Instagram Reels, YouTube Shorts और दूसरे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. कुछ मिनट के लिए शुरू किया गया स्क्रॉलिंग सेशन कब आधे घंटे या उससे ज्यादा का हो जाता है, पता ही नहीं चलता. लेकिन लगातार शॉर्ट वीडियो देखने की यह आदत सिर्फ समय ही नहीं ले रही बल्कि ध्यान और सेल्फ-कंट्रोल से जुड़ी मानसिक प्रोसेस को भी प्रभावित कर सकती है. हालिया रिसर्च में शॉर्ट वीडियो इस्तेमाल और cognitive control के बीच संबंध देखा गया है.

शॉर्ट वीडियो को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यूजर को एक के बाद एक नया कंटेंट मिलता रहे. हर कुछ सेकंड में बदलता वीडियो, तेज विजुअल और अलग-अलग तरह की जानकारी दिमाग का ध्यान लगातार खींचती है. 2026 में पब्लिश एक स्टडी में ज्यादा शॉर्ट-फॉर्म वीडियो इस्तेमाल करने वाले लोगों में self-control से जुड़े परफॉर्मेंस और attentional control के बीच नेगेटिव संबंध पाया गया. शोधकर्ताओं ने Go/No-Go जैसे टास्क के जरिए inhibitory control और ध्यान को जांचा.

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फोकस और सेल्फ-कंट्रोल पर पड़ सकता है असर

2024 में पब्लिश EEG स्टडी में 48 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था. शोधकर्ताओं ने पाया कि शॉर्ट वीडियो की लत बढ़ने के साथ self-control और दिमाग के executive control से जुड़े संकेतों में कमी का संबंध दिखाई दिया. Executive control वही क्षमता है जो हमें ध्यान बनाए रखने और बेमतलह रिएक्शन को रोकने में मदद करती है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार Reels देखने से दिमाग को स्थायी नुकसान हो जाता है. उपलब्ध शोध मुख्य रूप से संबंध (association) दिखाता है और कई स्टडी में सीमित सैंपल या cross-sectional डिजाइन जैसी सीमाएं भी हैं.

पसंदीदा वीडियो ज्यादा खींच सकते हैं ध्यान

एक दूसरे रिसर्च में 56 युवा एडल्ट के दिमाग की एक्टिविटी को शॉर्ट वीडियो देखते समय चेक किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक पसंदीदा वीडियो देखने के दौरान self-control और cognitive control से जुड़े दिमागी क्षेत्रों की एक्टिविटी में बदलाव देखा गया. शोधकर्ताओं ने इसे ध्यान और self-regulation से जुड़े प्रोसेस से जोड़ा. यानी समस्या केवल वीडियो की संख्या नहीं बल्कि लगातार और बिना किसी उद्देश्य के स्क्रॉल करने की आदत भी हो सकती है.

क्या करना चाहिए?

अगर आपको लगता है कि Reels देखते-देखते समय का पता नहीं चलता तो छोटे बदलाव मददगार हो सकते हैं. ऐप में daily time limit लगाना, नोटिफिकेशन कम करना और खाली समय में बिना मकसद स्क्रॉल करने से बचना एक व्यावहारिक शुरुआत हो सकती है.

सबसे जरूरी बात यह है कि शॉर्ट वीडियो को पूरी तरह नुकसानदेह मानने के बजाय इस्तेमाल के तरीके और मात्रा पर ध्यान दिया जाए. मौजूदा शोध से यह संकेत जरूर मिलता है कि ज्यादा या problematic short-video use का ध्यान और self-control से संबंध हो सकता है लेकिन इसके लंबे समय के प्रभावों को समझने के लिए और बेहतर longitudinal research की जरूरत है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Sep 2026 10:06 AM (IST)
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