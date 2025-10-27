ChatGPT के ये 4 हिडन फीचर नहीं जानते होंगे आप, यूज कर लिए तो मजा आ जाएगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ChatGPT का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. अब यह सिर्फ एक चैटबॉट न रहकर एआई असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है. बॉस को ईमेल लिखने से लेकर रिलेशनशिप एडवाइज तक, यह चैटबॉट हर फील्ड में यूज हो रहा है. अधिकतर यूजर इसका बेसिक यूज ही कर पा रहे हैं. आज हम आपको इसके ऐसे 5 हिडन फीचर्स बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते.

कैमरा से ChatGPT को दिखाएं असली दुनिया

ChatGPT अब फोन के कैमरा से यह समझ सकता है कि आपके आसपास क्या है. अगर आपको किसी पौधे, प्रोडक्ट या डिवाइस के बारे में कुछ भी पूछना है तो एडवांस्ड वॉइस मोड में जाएं और कैमरा आइकन पर टैप करें. ChatGPT कैमरा में नजर आ रहे सामान को देखकर इसकी पूरी जानकारी आपको बता सकता है.

ChatGPT के साथ स्क्रीन शेयरिंग

अगर आपको फोन में कोई फीचर या कुछ और चीज समझ नहीं आ रही है तो आप स्क्रीन शेयर कर चैटजीपीटी से रियल-टाइम हेल्प ले सकते हैं. इसके लिए ChatGPT ओपन करें और ऊपर दिख रहे तीन डॉट्स पर टैप करें. यहां आपको शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिख जाएगा.

AI फोटो और वीडियो

अगर आपको AI से कोई फोटो या वीडियो क्रिएट करने हैं तो किसी और ऐप या टूल की जरूरत नहीं है. आप ChatGPT ऐप में बिल्ट-इन टूल्स का यूज कर इमेज जनरेट कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो बनाने हैं तो Sora को यूज किया जा सकता है. यह एकदम असली जैसे दिखने वाले वीडियो जनरेट कर सकता है.

प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए टेंपरेरी चैट मोड

ChatGPT का टेंपरेरी चैट मोड इनकोग्निटो मोड की तरह काम करता है. यह मोड एक्टिवेट करने के बाद आप इस चैटबॉट के साथ जो भी कन्वर्सेशन करेंगे, वह न तो सेव की जाएगी और न ही उसका ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा. यह मोड ऐसी कन्वर्सेशन के लिए बेस्ट हैं, जो सेंसेटिव होती है या जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करना उचित नहीं समझते.

