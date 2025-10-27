OnePlus 15 से लेकर Realme GT 8 Pro तक, नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, अभी जान लें फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Upcoming Mobile Launch In November: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अगले महीने कई शानदार ऑप्शंस लॉन्च होने के लिए तैयार हैं. वनप्लस से लेकर नथिंग समेत कई कंपनियां नवंबर में अपने मोबाइल मार्केट में उतारने जा रही है. ऐसे में नया फोन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नए ऑप्शन आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि अगले महीने कौन-कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं और उनमें क्या-क्या फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

OnePlus 15

वनप्लस का यह फोन 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च हो रहा है. ऐसे कयास हैं कि 12 नवंबर को इसे भारत समेत ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा. OnePlus 15 में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वाले इस फोन में 7,300mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी. इसके रियर में 50MP प्राइमरी लेंस, 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50MP टेलीफोटो लेंस वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा. भारत में इसकी कीमत 70-75 हजार रुपये के बीच हो सकती है.

iQOO 15

यह फोन चीन में लॉन्च हो चुका है और 25 नवंबर को भारत समेत दूसरे बाजारों में दस्तक दे सकता है. इस फोन में 6.85 इंच का 2K+ कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है. इसमें भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लगा हुआ है और यह OriginOS 6.0 पर रन करता है. इसके रियर में 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 32MP का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 59,999 रुपये रह सकती है.

Realme GT 8 Pro

रियलमी GT 8 सीरीज चीन में लॉन्च हो चुकी है. इस सीरीज के प्रो मॉडल में 2K 144Hz डिस्प्ले मिलता है, जो 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और एडवांस्ड आई प्रोटेक्शन के साथ लॉन्च हुआ है. Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस इस फोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है. GT 8 Pro के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का Ricoh GR सर्टिफाइड प्राइमरी कैमरा, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर लगा हुआ है. इसका कैमरा मॉड्यूल डिटैचेबल है और यूजर अपनी मर्जी से इसे स्क्वेयर या राउंड लुक दे सकते हैं. भारत में इसे नवंबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 65,000 से शुरू होने की उम्मीद है.

