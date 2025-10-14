दिवाली पर खरीदना है iPhone 16 Pro? जानें किस ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर मिल रही है बेस्ट डील

दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी है. अगर आप इस मौके पर अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए नया iPhone 16 Pro खरीदना चाहते हैं तो इस पर शानदार डील्स मिल रही हैं. आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद भी शानदार फीचर्स वाले आईफोन 16 प्रो की डिमांड में गिरावट नहीं आई है. प्रीमियम डिजाइन, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और नई सीरीज की तुलना में कम कीमत इसे ग्राहकों की पसंदीदा आईफोन बना रही है. आइए जानते हैं कि इस पर क्या डील मिल रही है.

फ्लिपकार्ट

आईफोन 16 प्रो पर सबसे ज्यादा छूट फ्लिपकार्ट पर मिल रही है. इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आईफोन 16 प्रो का 256GB वेरिएंट 1,04,999 रुपये मे लिस्टेड है, जबकि इसकी कीमत 1,19,900 रुपये है. इसके अलावा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर 4,000 रुपये के एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं. एक्सचेंज ऑफर के तहत इस आईफोन पर 61,900 रुपये तक का बोनस भी पाया जा सकता है.

बिगबास्केट

ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिगबास्केट पर भी आईफोन 16 प्रो डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है. बिगबास्केट पर 256GB वेरिएंट 109490 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं इसका 128GB वेरिएंट महज 99,990 रुपये में उपलब्ध है.

क्रोमा और विजय सेल्स

क्रोमा पर आईफोन 16 प्रो 1,13,490 रुपये में मिल रहा है. यह उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है, जो ऑफलाइन स्टोर में जाकर फोन खरीदना चाहते हैं. विजय सेल्स की बात करें तो यहां यह फोन 1,14,900 रुपये में उपलब्ध है. ICICI क्रेडिट कार्ड यूजर्स इस पर 5,000 रुपये का डिस्काउंट भी पा सकते हैं. ऐसे में इसकी कीमत और कम हो जाएगी.

रिलायंस डिजिटल

रिलायंस डिजिटल पर यह 1,19,900 रुपये में ही उपलब्ध है. हालांकि, यहां पर ग्राहक कैशबैक और बंडल्ड एक्सेसरीज ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में आपको दिवाली के मौके पर कई जगहों से सस्ता आईफोन खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है.

