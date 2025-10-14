विंडोज 10 यूजर्स सावधान! आज से सपोर्ट बंद कर देगी माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज 11 में ऐसे करें अपग्रेड

विंडोज 10 यूजर्स के लिए आज का दिन अहम है. माइक्रोसॉफ्ट आज से विंडोज 10 के लिए फ्री सपोर्ट बंद करने जा रही है. इसका मतलब है कि लोग विंडोज 10 का इस्तेमाल जारी रख पाएंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसे सिक्योरिटी और टेक्निकल सपोर्ट नहीं देगी. ऐसे में यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा. फिलहाल सपोर्ट बंद होने से विंडोज 10 पर चल रहे पीसी और लैपटॉप की फंक्शनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने करीब एक दशक पहले विंडोज 10 को लॉन्च किया था.

सुरक्षा खामी आने पर होगी दिक्कत

आज के बाद अगर विंडोज 10 में कोई सुरक्षा खामी आती है तो यूजर्स के लिए मुश्किल हो जाएगी. कंपनी की तरफ से इसके लिए कोई सिक्योरिटी पैच जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में धीरे-धीरे इसे यूज करना मुश्किल होता जाएगा. हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने उन यूजर्स के लिए भी कुछ ऑप्शंस रखे हैं, जो अपने सिस्टम को विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं कर सकते.

माइक्रोसॉफ्ट ने दिए ये ऑप्शंस

विंडोज 10 का सपोर्ट खत्म होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस से सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. इस एंटीवायरस को अक्टूबर, 2028 तक सिक्योरिटी अपडेट मिलती रहेगी. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स (ESU) प्रोग्राम का भी ऐलान किया है. 15 अक्टूबर से इसे सब्सक्राइब किया जा सकेगा. इसके जरिए यूजर्स फ्री विंडोज बैकअप ले पाएंगे और 30 डॉलर (लगभग 2,650 रुपये) देकर एक साल की कवरेज पा सकते हैं.

विंडोज 11 में कैसे करें अपग्रेड?

अगर आपका सिस्टम कंपेटिबल है तो इसे विंडोज 11 से अपग्रेड किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर 'अपडेट एंड सिक्योरिटी' में जाएं और विंडोज अपडेट में 'चेक फॉर अपडेट' बटन पर क्लिक करें. अगर विंडोज 11 अवेलेबल है तो इसे डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें. इंस्टॉलेशन पूरा होने पर आपका पीसी या लैपटॉप रिस्टार्ट होगा. इसके बाद विंडोज 11 सेटअप पूरा करने के लिए साइन-इन करें. इसके लिए आपके पीसी या लैपटॉप में पर्याप्त स्टोरेज होनी चाहिए और इंस्टॉलेशन के लिए फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें.

