अब आएगा मॉड्यूलर फोन का दौर? टेक्नो ला रही आईफोन एयर से भी पतला यह अनोखा फोन

क्या अब मॉड्यूल फोन का दौर आने वाला है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि टेक्नो ने अब एक नए मॉड्यूलर फोन का कॉन्सेप्ट दिखाया है. इसमें टेक्नो आईफोन एयर से भी पतला एक फोन लॉन्च करेगी. कंपनी इसमें सारे फीचर्स एक साथ देने की बजाय एड-ऑन लाएगी. यानी अगर आपको फोटोग्राफी के लिए चाहिए तो इसमें अलग से कैमरा लेंस मिलेंगे, लंबी बैटरी लाइफ चाहिए तो एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाएगी. यहां तक कि इसमें डिटैचेबल एआई मॉड्यूल तक दिया जाएगा.

गूगल ने भी की थी ऐसा फोन लॉन्च करने की कोशिश

टेक्नो से पहले गूगल भी ऐसा फोन लाने की कोशिश कर चुकी है. Project Ara में गूगल अल्टीमेट कस्टमाइजेबल फोन लाना चाहती थी, जिसमें यूजर्स के पास हार्डवेयर स्वैप करने का ऑप्शन रहता, लेकिन यह फोन कभी लॉन्च नहीं हुआ. इसी तरह LG और मोटोरोला ने भी मॉड्यूलर फोन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कमर्शियली हिट नहीं हुई है. हालिया दिनों में फेयरफोन और नथिंग जैसी कंपनियां इससे मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट वाले फोन बनाने की कोशिश में हैं. हालांकि, लोगों को ऐसे डिवाइस की जरूरत है, जो लॉन्ग-टर्म चल सके और उन्हें बार-बार किसी एक्सेसरीज को लगाने और हटाने का झंझट नहीं चाहिए. इसलिए मॉड्यूल फोन की सक्सेस को लेकर चुनौतियां आती हैं.

टेक्नो क्या नया करना चाहती है?

टेक्नो के कॉन्सेप्ट में एक तरह से गूगल के प्रोजेक्ट एरा और मोटोरोला के प्रोजेक्ट को साथ मिला लिया गया है. टेक्नो 4.5mm की मोटाई वाला एक फोन लॉन्च करेगी. इतने पतले फोन में बैटरी और दूसरे हार्डवेयर को एडजस्ट कर पाना मुश्किल है. इसलिए टेक्नो इसके साथ एक्सटर्नल बैटरी पैक देगी. इस तरह फोन के साथ कुल 9 मैग्नेटिक मॉड्यूल लॉन्च होंगे, जो कैमरा, कम्यूनिकेशन, गेमिंग और दूसरी जरूरतों को पूरा करेंगे. ये सारे मॉड्यूल मैग्नेट की मदद से फोन के साथ अटैच हो जाएंगे. इसके लिए फोन के पीछे स्पेशल लेआउट बनाया जाएगा.

