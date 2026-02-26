3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम

आजकल बढ़ता वजन सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, बल्कि यह सेहत से जुड़ी कई परेशानियों की जड़ बन सकता है. कई लोग वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें, क्या खाएं, कितनी एक्सरसाइज करें. इन सवालों में उलझकर वे बीच में ही हार मान लेते हैं. कुछ लोग तेजी से वजन घटाने के लिए सख्त डाइट या घंटों जिम में पसीना बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय में थककर छोड़ देते हैं.

ऐसे में फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच Emma Hooker की कहानी प्रेरणा देती है. उन्होंने 3 साल में लगभग 72 किलो वजन कम किया. खास बात यह है कि उन्होंने कोई जादुई डाइट या शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि कुछ आसान और टिकाऊ आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया. उनका मानना है कि वजन कम करना एक दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है, जिसमें पेशंस, बैलेंस और कंटिन्यूटी सबसे जरूरी हैं. तो आइए जानते हैं वे 7 आसान स्टेप्स, जिन्हें अपनाकर आप भी सुरक्षित और स्थायी तरीके से वजन घटा सकते हैं.

इन 7 आसान स्टेप्स को फॉलो कर आप भी हो सकते हैं स्लिम

1. छोटी शुरुआत करें, बड़े सपने बाद में देखें - अक्सर लोग सोचते हैं कि वे एकदम से सब बदल देंगे. रोज 2 घंटे जिम जाएंगे, सिर्फ सलाद खाएंगे और कुछ ही दिनों में फिट हो जाएंगे. लेकिन यह तरीका ज्यादा दिन नहीं चलता. इसकी बजाय छोटी आदतों से शुरुआत करें. जैसे रोज पर्याप्त पानी पिएं, 15–20 मिनट टहलें, मीठा कम करें, एक समय पर सोने की आदत डालें. छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़े नतीजे देते हैं.

2. शरीर को भूखा नहीं, पोषित रखें - बहुत कम खाना या सिर्फ सलाद पर जीना वजन घटाने का सही तरीका नहीं है. जब आप शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं देते, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है. हर खाने में प्रोटीन शामिल करें. जैसे दाल, पनीर, अंडा, चिकन आदि. सब्जियां और फल खाएं. हेल्दी फैट जैसे मेवे सीमित मात्रा में लें. खुद को पूरी तरह किसी चीज से वंचित न करें. संतुलित खाना ही लंबे समय तक वजन कम रखने में मदद करता है.

3. अकेले मत लड़िए, अपनी सपोर्ट टीम बनाइए - जब मोटिवेशन कम हो जाए, तो किसी का साथ बहुत काम आता है. आप किसी दोस्त के साथ वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, फिटनेस ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, किसी कोच की मदद ले सकते हैं. सपोर्ट सिस्टम होने से आप हार नहीं मानते हैं.

4. आराम भी जरूरी है - बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन एक्सरसाइज नहीं की तो सब बेकार हो गया, लेकिन आराम भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत, इसलिए अच्छी नींद लें, जरूरत हो तो झपकी लें, हफ्ते में एक रेस्ट डे रखें. आराम से शरीर रिकवर होता है और आप ज्यादा एनर्जी के साथ दोबारा शुरुआत कर पाते हैं.

5. नियमित रहें, परफेक्ट बनने की कोशिश न करें - एक दिन 2 घंटे जिम जाने से बेहतर है कि आप हफ्ते में 4–5 दिन 20–30 मिनट एक्टिव रहें. वर्कआउट का समय तय करें, कम समय हो तो भी 10 मिनट जरूर करें.मन न हो तब भी हल्की एक्टिविटी करें.

6. सिर्फ एक ही स्केल पर मत टिके रहें - वजन कम होना ही सफलता नहीं है. कई बार वजन धीरे घटता है, लेकिन शरीर में पॉजिटिव बदलाव आते रहते हैं. जब कपड़े ढीले होने लगें, एनर्जी बढ़े, नींद बेहतर हो और मूड अच्छा रहे, तब इन छोटी जीतों को लिखें और खुद को किसी अच्छी चीज से इनाम दें. जैसे नए वर्कआउट कपड़े या स्पा ट्रीटमेंट.

7. वही करें जो आपको सच में पसंद हो - अगर आपको दौड़ना पसंद नहीं, तो खुद को मजबूर न करें. आप डांस कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं. ऐसी एक्टिविटी चुनें जिसमें आपको मजा आए. जब आप आनंद लेते हैं, तो उसे लंबे समय तक जारी रखना आसान होता है.

