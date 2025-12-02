iPhone Air की कीमत में बड़ी गिरावट! अब तक का सबसे पतला iPhone सबसे सस्ते दाम पर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone Air: अगर आप लंबे समय से iPhone Air खरीदने का प्लान बना रहे थे तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. साल 2025 के सितंबर में लॉन्च हुआ यह अब तक का सबसे पतला और हल्का iPhone अब बड़ी कीमत कटौती के साथ उपलब्ध है. ब्लैक फ्राइडे सेल के चलते फोन की कीमतों में भारी गिरावट आई है जिससे यह प्रीमियम iPhone अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है.

iPhone Air के दामों में भारी कटौती कहाँ मिल रही है?

रिलायंस डिजिटल पर iPhone Air के सभी स्टोरेज वेरिएंट अभी लॉन्च कीमत से कम दाम पर बेचे जा रहे हैं. 256GB मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये से घटकर 1,09,900 रुपये हो गई है. 512GB वेरिएंट अब 1,39,900 रुपये की जगह 1,28,900 रुपये में उपलब्ध है. वहीं 1TB मॉडल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है जिसकी कीमत 1,59,900 रुपये से गिरकर 1,46,900 रुपये हो गई है.

इसके अलावा, कई बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI विकल्प भी उपलब्ध हैं जिससे फोन और भी कम दाम में खरीदा जा सकता है. यह फिलहाल बाजार में उपलब्ध सबसे आकर्षक प्रीमियम iPhone डील्स में से एक है.

iPhone Air

सिर्फ 5.6mm की मोटाई के साथ iPhone Air, Apple द्वारा बनाया गया सबसे पतला iPhone है.

iPhone 17 सीरीज से भी स्लिम होने के बावजूद यह फोन मजबूत Ceramic Shield बॉडी के साथ आता है, जिसे आम ग्लास से चार गुना ज्यादा मजबूत बताया गया है. फोन में 6.5-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह Cloud White, Light Gold, Sky Blue और Space Black जैसे प्रीमियम रंग विकल्पों में उपलब्ध है.

Samsung Galaxy S24 में भी हुआ बड़ा प्राइस ड्रॉप

सिर्फ iPhone ही नहीं, Samsung Galaxy S24 (Snapdragon मॉडल) की कीमत में भी 38,000 रुपये की भारी कटौती की गई है. Flipkart पर 8GB + 128GB वेरिएंट 47,999 रुपये में लिस्टेड है जो बैंक ऑफर के साथ घटकर 40,999 रुपये तक पहुंच जाता है. SBI क्रेडिट कार्ड उपयोग करने पर अतिरिक्त 4,000 रुपये कैशबैक भी मिल रहा है.

यह भी पढ़ें:

भारत का नया आदेश! अब हर स्मार्टफोन में जरूरी होगा सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप, जानिए क्या बदलेगा आपके लिए?