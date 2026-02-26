सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय जापान दौरे पर हैं. इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां यमुनाशी की ओर जाते समय रास्ते में ही भारतीय मूल के लोग उनसे मिलने पहुँच गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे. इन बच्चों ने सीएम योगी को दंडवत् होकर प्रणाम किया और उनके पैर छुए. इसके बाद इन बच्चों ने उन्हें संस्कृत में श्लोक भी सुनाए.

सीएम योगी आदित्यनाथ का भारतीय मूल के बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात का ये वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब वो टोक्यो से यमुनाशी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ भारतीय मूल की महिलाएं और बच्चे भी वहां पहुँच गए. सीएम योगी उन्हें देखकर रास्ते में रुके और उनसे बातचीत की.

बच्चों ने सीएम योगी को सुनाएं संस्कृत श्लोक

इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा भी उनसे मिलने पहुंचा, उसने उन्हें दंडवत् प्रणाम करके पैर छुए और संस्कृत में श्लोक सुनाए, सीएम योगी भी उनके साथ श्लोक दोहराते हुए दिखाई दिए. मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची महिला उनके लिए उपहार भी लेकर आई थी, जिसे सीएम योगी ने सहस्र स्वीकार किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भेंट की और प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा.

#WATCH | Japan | On the way to Yamanashi, UP CM Yogi Adityanath met people and children of Indian origin living in Japan and talked to them. The children touched CM Yogi's feet and recited shlokas. Later, the CM gifted chocolates to the children. pic.twitter.com/XR9WVCr0Gx — ANI (@ANI) February 26, 2026

इससे पहले सीएम योगी ने जापान में भारतीय मूल के समुदाय को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार में हुए कामों को गिनाया. मुख्यमंत्री ने पहले की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी की पहचान कर्फ्यू, दंगों और बिजली संकट से होती थी, जबकि अब यह त्योहारों और विकास के लिए जाना जाता है.

बता दें कि सीएम योगी का जापान दौरा आज खत्म हो रहा है. जिसके बाद वो भारत वापसी के लिए निकलेंगे. सीएम योगी का ये दौरा यूपी में निवेश और रोज़गार की दृष्टि से बेहद अहम रहा है. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया. सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और क़ानून व्यवस्था को लेकर बड़े स्तर पर काम किया गया है.

'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला पसंद नहीं..', सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना



