भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी

भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी

हैदराबाद में सोमवार (23 फरवरी) को 21 वर्षीय यूट्यूबर बोनू कोमाली का किराए के घर में शव मिला. पुलिस के मुताबिक मृतका का सॉफ्टवेयर इंजीनियर संग 3 साल से रिश्ता था, लेकिन दोनों अलग हो गए थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Feb 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सोमवार (23 फरवरी) को 21 वर्षीय यूट्यूबर बोनू कोमाली का किराए के घर में शव मिला. मौत से कुछ समय पहले ही उसने अपनी मां को आई लव यू सो मच का मैसेज भेजा था. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की निवासी कोमाली हैदराबाद के एक निजी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई करते हुए लगभग 11 महीनों से एक अपार्टमेंट में अकेली रह रही थीं. वह यूट्यूब पर लाइफस्टाइल के वीडियो बनाती थीं.

पुलिस के अनुसार कोमाली ने सोमवार तड़के कुवैत में काम करने वाली अपनी मां बी सत्या वरलक्ष्मी को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने लिखा, "मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं" और उनसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखने की बात कही. बाद में उसका फोन बंद पाया गया. बार-बार कॉल करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसकी मां ने एक दोस्त को सूचना दी, जो दोपहर में उसके फ्लैट पर गई.

छत के पंखे से लटकी मिली लाश

पुलिस अधिकारी सी. वेंकन्ना ने बताया कि लगभग दोपहर 3 बजे बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब न मिलने पर हमने कुंडी तोड़ दी और उसे छत के पंखे से लटका हुआ पाया. घटनास्थल के पास एक सीढ़ी और एक साड़ी मिली. उन्होंने कहा, “प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वह लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते के विवाद के कारण मानसिक रूप से परेशान थी.”

पहले भी किया था आत्महत्या का प्रयास 
पुलिस के मुताबिक कोमाली का 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथी यूट्यूबर के साथ तीन साल से रिश्ता था लेकिन खबरों के अनुसार दोनों अलग हो गए थे. पुलिस ने बताया कि कोमाली ने लगभग छह महीने पहले आत्महत्या का प्रयास किया था. पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर पूरी परिस्थितियों को समझने के लिए डिजिटल और भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया गया है.  पुलिस आत्महत्या से जुड़े सभी पहलुओं को जानने के लिए फोन रिकॉर्ड, संदेशों और दोस्तों व पड़ोसियों के बयानों की पड़ताल कर रही है. 

Published at : 26 Feb 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Hyderabad YouTuber Bonu Komali
