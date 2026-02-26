हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ

‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ

Daisy Shah On Palash Muchhal: पलाश मुच्छल पर क्रिकेटर स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोप लगे हैं जिसके चलते इनकी होने वाली शादी कैंसिल हो गई थी. अब एक्ट्रेस डेजी शाह पलाश के सपोर्ट में आगे आई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

समृति मंधाना संग अपनी टूटी शादी के नेशनल हेडलाइन में आने के कुछ ही दिनों बाद, पलाश मुच्छल फिर से खबरों में हैं. दरअसल एक्ट्रेस डेज़ी शाह अब म्यूजिक कंपोजर से डायरेक्टर बने पलाश के सपोर्ट में सामने आई हैं, और क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनकी कैंसिल हुई शादी को लेकर चल रहे विवाद के बीच उन्हें “बहुत अच्छा” इंसान बताया ह.

पलाश ने हाल ही में श्रेयस तलपड़े और डेज़ी शाह स्टारर अपनी नई डायरेक्टोरियल वेंचर अनाउंस की है. ता दें कि फिल्मीज्ञान से बात करते हुए, डेज़ी ने पलाश और उनके परिवार के साथ अपने इक्वेशन के बारे में बात की.

डेजी शाह ने पलाश को बताया बहुत अच्छा इंसान
डेज़ी ने बताया कि पलाश के साथ उनका कनेक्शन कई साल पुराना है. उनकी बहन, सिंगर पलक मुच्छल ने डेज़ी की पहली फ़िल्म जय हो में गाना गाया था. उन्होंने कहा, “पलाश एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं. असल में, मैं उनसे कुछ बार मिल चुकी हूं. पलक ने जय हो के लिए एक गाना किया था, इसलिए मैं उन्हें तब से जानती हूं,  इसलिए मैं अक्सर जन्मदिन और गणपति पूजा के लिए पलक के घर पार्टियों में जाती हूं, और इसी तरह मैं पलाश से मिली. इसी तरह मुझे पता चला कि वह एक म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर हैं.”

डेजी ने आगे कहा, “मैं उनके परिवार से मिली, बहुत सुंदर परिवार, वे बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं. वे भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और मुझे लगता है कि यही उनकी अच्छी बात है. जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वे पॉजिटिव लोग होते हैं.” डेजी शाह ने ये बात ऐसे समय में की है जब पलाश की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में छाई हुई है.

पलाश और स्मृति मंधान की शादी क्यों हुई थी कैंसिल
पलाश और स्मृति मंधाना की शादी 25 नवंबर, 2025 को सांगली में होने वाली थी. हालांकि, एक दिन पहले ही सेरेमनी अचानक कैंसिल कर दी गई. पहले तो यह बताया गया कि स्मृति के पिता की खराब सेहत की वजह से शादी कैंसिल कर दी गई है. फिर पलाश को भी सांगली में हॉस्पिटल में भर्ती कराए जान क बात सामने आई थी और बाद में उन्हें मुंबई वापस लाया गया. हालांकि फिर बाद में, यह आरोप सामने आए कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया जिसके चलते उनकी शादी कैंसिल की गई.  उन्होंने और स्मृति दोनों ने सोशल मीडिया पर कन्फर्म किया कि शादी नहीं होगी.

 

Published at : 26 Feb 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Daisy Shah स्मृति मंधाना Palash Muchhal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
बॉलीवुड
'अभी भी ICU में हैं सलमान खान के पिता सलीम खान', आमिर खान ने दिया हेल्थ अपडेट, बोले- 'हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो...'
अभी भी आईसीयू में हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, आमिर खान ने दिया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 34: 'बॉर्डर 2' हार मानने को नहीं तैयार, 34वें दिन भी नई फिल्मों को दी टक्कर, जानें- टोटल कलेक्शन
'बॉर्डर 2' हार मानने को नहीं तैयार, 34वें दिन भी नई फिल्मों को दी टक्कर, जानें- टोटल कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget