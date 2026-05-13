Solar Panel को सही तरीके से मैंटेन करने पर बढ़ेगी एफिशिएंसी, इन गलतियों से है बचने की जरूरत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोलर पैनल की सफाई से ऊर्जा उत्पादन 15% तक बढ़ता है।

छह महीने में एक बार पानी और मुलायम कपड़े से साफ करें।

पैनल को रासायनिक या खुरदरी चीजों से साफ करने से बचें।

प्रोफेशनल टेक्नीशियन से साल में एक-दो बार जांच करवाएं।

Solar Panel Maintenance Guide: सोलर पैनल से ज्यादा से ज्यादा बिजली जनरेट करने के लिए उनका साफ होना जरूरी है. अगर सोलर पैनल की समय पर सफाई और मैंटेनेंस होती रहे तो न सिर्फ इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि लाइफ स्पैन में भी बढ़ोतरी होती है. रेगुलर सफाई और मैंटेनेंस न होने पर महंगे से महंगे पैनल की शाइन चली जाएगी और एकदम तेज धूप में भी ये ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, पैनल को साफ रखने से एनर्जी प्रोडक्शन 15 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि आपके ज्यादा पैसे भी बचेंगे.

कैसे करें सोलर पैनल की सफाई?

मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए सोलर पैनल को हर छह महीने में अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. इसके लिए आप कम प्रेशर के साथ पानी और मुलायम कपड़े का यूज कर सकते हैं. इससे धूल-मिट्टी एकदम साफ हो जाएगी.

रेगुलर इंस्पेक्शन भी जरूरी है. अगर पैनल छत पर लगे हैं तो हर 2-3 महीनों के बाद इनका इंस्पेक्शन करते रहे. इससे पैनल में दरार होने और कचरा जमा होने आदि का पता चलता रहेगा.

सोलर पैनल मॉनिटरिग ऐप्स और डैशबोर्ड के जरिए भी पैनल पर नजर रखी जा सकती है. इससे एनर्जी प्रोडक्शन पर भी नजर रहती है और अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो उसका भी जल्दी पता लग जाता है.

साल में एक या दो बार प्रोफेशनल टेक्नीशियन को बुलाकर सोलर पैनल और उनकी फंक्शनिंग चेक करवाई जा सकती है. कई बार कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, जो हमें छोटी लगती है, लेकिन जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है तो टेक्नीशियन इस बारे में बेहतर जानकारी दे पाएगा.

इन गलतियों से है बचने की जरूरत

सोलर पैनल की सफाई या उन्हें चमकाने के लिए केमिकल या खुरदुरी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए. इनके बार-बार इस्तेमाल से पैनल का सरफेस खराब हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी के साथ-साथ पैनल की लाइफ भी कम हो जाएगी.

अगर पैनल या सोलर एनर्जी सिस्टम में कोई खराबी आ गई है तो यूट्यूब पर तरीके देखकर खुद टेक्नीशियन बनने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल टेक्नीशियन को बुलाएं. इससे सेफ्टी भी बनी रहेगी और वारंटी को लेकर भी कोई झंझट नहीं होगा.

सफाई के बाद पैनल को गीला छोड़ना की गलती न करें. अगर आपने पैनल को पानी से धोया है तो इसे अच्छी तरह ड्राई करना जरूरी है. पैनल पर बचा पानी या नमी एफिशिएंसी पर असर डालता है और कई मामलों में बड़ी दिक्कत का कारण भी बन सकता है. इसलिए पैनल को सूखा रखना भी आवश्यक है.

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