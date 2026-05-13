हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel को सही तरीके से मैंटेन करने पर बढ़ेगी एफिशिएंसी, इन गलतियों से है बचने की जरूरत

Solar Panel को सही तरीके से मैंटेन करने पर बढ़ेगी एफिशिएंसी, इन गलतियों से है बचने की जरूरत

Solar Panel Maintenance Guide: सोलर पैनल की समय-समय पर सफाई करना जरूरी है. गंदे होने से पैनल की एफिशिएंसी 15 प्रतिशत तक कम हो जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 May 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सोलर पैनल की सफाई से ऊर्जा उत्पादन 15% तक बढ़ता है।
  • छह महीने में एक बार पानी और मुलायम कपड़े से साफ करें।
  • पैनल को रासायनिक या खुरदरी चीजों से साफ करने से बचें।
  • प्रोफेशनल टेक्नीशियन से साल में एक-दो बार जांच करवाएं।

Solar Panel Maintenance Guide: सोलर पैनल से ज्यादा से ज्यादा बिजली जनरेट करने के लिए उनका साफ होना जरूरी है. अगर सोलर पैनल की समय पर सफाई और मैंटेनेंस होती रहे तो न सिर्फ इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि लाइफ स्पैन में भी बढ़ोतरी होती है. रेगुलर सफाई और मैंटेनेंस न होने पर महंगे से महंगे पैनल की शाइन चली जाएगी और एकदम तेज धूप में भी ये ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, पैनल को साफ रखने से एनर्जी प्रोडक्शन 15 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि आपके ज्यादा पैसे भी बचेंगे. 

कैसे करें सोलर पैनल की सफाई?

  • मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए सोलर पैनल को हर छह महीने में अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. इसके लिए आप कम प्रेशर के साथ पानी और मुलायम कपड़े का यूज कर सकते हैं. इससे धूल-मिट्टी एकदम साफ हो जाएगी. 
  • रेगुलर इंस्पेक्शन भी जरूरी है. अगर पैनल छत पर लगे हैं तो हर 2-3 महीनों के बाद इनका इंस्पेक्शन करते रहे. इससे पैनल में दरार होने और कचरा जमा होने आदि का पता चलता रहेगा. 
  • सोलर पैनल मॉनिटरिग ऐप्स और डैशबोर्ड के जरिए भी पैनल पर नजर रखी जा सकती है. इससे एनर्जी प्रोडक्शन पर भी नजर रहती है और अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो उसका भी जल्दी पता लग जाता है. 
  • साल में एक या दो बार प्रोफेशनल टेक्नीशियन को बुलाकर सोलर पैनल और उनकी फंक्शनिंग चेक करवाई जा सकती है. कई बार कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, जो हमें छोटी लगती है, लेकिन जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है तो टेक्नीशियन इस बारे में बेहतर जानकारी दे पाएगा.

इन गलतियों से है बचने की जरूरत

  • सोलर पैनल की सफाई या उन्हें चमकाने के लिए केमिकल या खुरदुरी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए. इनके बार-बार इस्तेमाल से पैनल का सरफेस खराब हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी के साथ-साथ पैनल की लाइफ भी कम हो जाएगी.
  • अगर पैनल या सोलर एनर्जी सिस्टम में कोई खराबी आ गई है तो यूट्यूब पर तरीके देखकर खुद टेक्नीशियन बनने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल टेक्नीशियन को बुलाएं. इससे सेफ्टी भी बनी रहेगी और वारंटी को लेकर भी कोई झंझट नहीं होगा.
  • सफाई के बाद पैनल को गीला छोड़ना की गलती न करें. अगर आपने पैनल को पानी से धोया है तो इसे अच्छी तरह ड्राई करना जरूरी है. पैनल पर बचा पानी या नमी एफिशिएंसी पर असर डालता है और कई मामलों में बड़ी दिक्कत का कारण भी बन सकता है. इसलिए पैनल को सूखा रखना भी आवश्यक है.

ये भी पढ़ें-

गर्मी में नहीं छूटेंगे पसीने, गले में पहनने वाला कूलर ले आई सोनी, ऐसे करेगा काम

Published at : 13 May 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Solar Energy TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Solar Panel को सही तरीके से मैंटेन करने पर बढ़ेगी एफिशिएंसी, इन गलतियों से है बचने की जरूरत
Solar Panel को सही तरीके से मैंटेन करने पर बढ़ेगी एफिशिएंसी, इन गलतियों से है बचने की जरूरत
टेक्नोलॉजी
AI बता रहा है कौन-सी नौकरी Safe है लेकिन क्या सच में ऐसा है? Career चुनने से पहले जान लें ये चौंकाने वाला सच
AI बता रहा है कौन-सी नौकरी Safe है लेकिन क्या सच में ऐसा है? Career चुनने से पहले जान लें ये चौंकाने वाला सच
टेक्नोलॉजी
गर्मी में नहीं छूटेंगे पसीने, गले में पहनने वाला कूलर ले आई सोनी, ऐसे करेगा काम
गर्मी में नहीं छूटेंगे पसीने, गले में पहनने वाला कूलर ले आई सोनी, ऐसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
Touch किए बिना होंगे सारे काम पूरे! Google का नया Gemini Intelligence बदल देगा Android इस्तेमाल करने का तरीका
Touch किए बिना होंगे सारे काम पूरे! Google का नया Gemini Intelligence बदल देगा Android इस्तेमाल करने का तरीका
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हरियाणा
पंचकूला नगर निगम: BJP या कांग्रेस, मेयर पद पर किसने मारी बाजी? नतीजे घोषित
पंचकूला नगर निगम: BJP या कांग्रेस, मेयर पद पर किसने मारी बाजी? नतीजे घोषित
इंडिया
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
एग्रीकल्चर
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप 8 साल बाद चीन रवाना! एलन मस्क-टिम कुक समेत 17 CEO साथ क्यों, आखिर क्या रंग लाएगी यह मुलाकात?
ट्रंप 8 साल बाद चीन रवाना! एलन मस्क-टिम कुक समेत 17 CEO भी साथ, क्या रंग लाएगी यह मुलाकात?
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'
Petrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget