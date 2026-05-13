ट्रंप 8 साल बाद चीन रवाना! एलन मस्क-टिम कुक समेत 17 CEO भी साथ, क्या रंग लाएगी यह मुलाकात?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वTrump China Visit: ट्रंप 8 साल बाद चीन रवाना! एलन मस्क-टिम कुक समेत 17 CEO साथ क्यों, आखिर क्या रंग लाएगी यह मुलाकात?

Trump China Visit: ट्रंप 8 साल बाद चीन रवाना! एलन मस्क-टिम कुक समेत 17 CEO साथ क्यों, आखिर क्या रंग लाएगी यह मुलाकात?

Trump China Tour: ट्रंप 13 मई को बीजिंग पहुंचे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. बीजिंग को किले की तरह बंद कर दिया गया है. यह दौरा अभी चल रहा है और नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 13 May 2026 04:18 PM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 12 मई (मंगलवार) की रात चीन रवाना हो गए. ट्रंप 8 साल बाद चीन के दौरे पर हैं. वे 13 से 15 मई तक बीजिंग में रहेंगे. इससे पहले वे 2017 में चीन गए थे और उसी दौरे के बाद दुश्मनी शुरू हो गई थी. इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों को स्थिर करने का बड़ा मौका माना जा रहा है, हालांकि ईरान युद्ध की वजह से माहौल थोड़ा जटिल है. ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि चीन बड़े पैमाने पर ईरानी तेल खरीदकर तेहरान को आर्थिक सहारा दे रहा है, जबकि चीन इसे अपनी ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा मामला बता रहा है. दूसरी ओर अमेरिकी किसानों की नजरें भी इस दौरे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें मजबूत ट्रेड डील की उम्मीद है. तो जानते हैं कि ट्रंप की यात्रा का मकसद क्या है और इसमें होने क्या वाला है?

ट्रंप के दौरे का मकसद क्या है?

ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 7 मुद्दों चर्चा मुमकिन है:

  1. व्यापार और टैरिफ: दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर अभी भी जारी है. ट्रंप ने पहले चीनी सामान पर भारी टैरिफ की चेतावनी दी थी. अब दोनों पक्ष व्यापारिक तनाव कम करने, नए ट्रेड फोरम बनाने और मौजूदा ट्रेड ट्रूस को बढ़ाने पर बात करेंगे.
  2. बोइंग विमान डील: रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बड़ी डील संभव है. चीन 500 बोइंग 737 MAX, 100 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और कई 777X वाइडबॉडी विमान खरीद सकता है. अगर यह डील हुई तो यह इतिहास की सबसे बड़ी विमान सौदों में से एक होगी.
  3. सोयाबीन और कृषि उत्पाद: अमेरिकी किसान इस दौरे से बहुत उम्मीद कर रहे हैं. ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने ब्राजील से सोयाबीन खरीद बढ़ा दी थी, जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हुआ. अब चीन फिर से अमेरिकी सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पाद खरीद सकता है.
  4. रेयर अर्थ मिनरल्स: ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, चिप्स, डिफेंस और हाई-टेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं. चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है. दोनों देश इनकी सप्लाई पर ट्रूस बढ़ाने और अमेरिका की निर्भरता कम करने पर चर्चा करेंगे.
  5. AI, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी: Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग AI चिप्स बेचने की कोशिश में हैं. ट्रंप ने खुद जेन्सन हुआंग को फोन करके दौरे पर बुलाया, क्योंकि वे AI चिप्स के मामले में चीन के साथ बातचीत करना चाहते हैं.
  6. ईरान युद्ध: यह दौरे का बहुत अहम मुद्दा है. अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ संघर्ष के बीच ट्रंप चीन से ईरानी तेल की खरीद कम करने का दबाव बनाएंगे. चीन ईरान से सस्ता तेल खरीदता है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है. अमेरिका चाहता है कि चीन तेहरान को आर्थिक सहारा न दे.
  7. ताइवान: ट्रंप शी से ताइवान को 11 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार पैकेज पर बात करेंगे. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसकी कड़ी विरोध करता है.

दुनिया के 17 अमीर कारोबारियों के साथ सफर पर ट्रंप

ट्रंप के साथ एलन मस्क, एप्पल के CEO टिम कुक, बोइंग के CEO रॉबर्ट 'केली' ऑर्टबर्ग और एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग जैसे 17 कारोबारी शामिल हैं. 13 मई को एलन मस्क ने X पर ट्वीट कर कहा, 'एयर फोर्स वन पर ट्रंप के साथ सिर्फ जेन्सन और मैं हूं.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच गुरुवार और शुक्रवार को अलग-अलग दौर की बातचीत होगी.

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ट्रंप को स्टेट डिनर देंगे

व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में भव्य स्टेट डिनर आयोजित करेंगे. चीन में इस तरह के स्टेट डिनर को बड़े कूटनीतिक सम्मान के तौर पर देखा जाता है. ऐसे कार्यक्रम आमतौर पर बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित किए जाते हैं, जहां चीन का शीर्ष नेतृत्व विदेशी मेहमानों का स्वागत करता है. इसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी प्रतिनिधि और खास मेहमान शामिल होते हैं.

डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चीन किसी विदेशी नेता को जितना बड़ा औपचारिक स्वागत देता है, उसे रिश्तों की अहमियत का संकेत माना जाता है. स्टेट डिनर के जरिए चीन यह संदेश देने की कोशिश करता है कि वह अमेरिका के साथ रिश्तों को रणनीतिक स्तर पर महत्व दे रहा है. ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 के चीन दौरे के दौरान भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके सम्मान में विशेष स्वागत कार्यक्रम रखा था.

तो क्या दोनों देशों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी?

पूरी तरह नहीं. दोनों नेता रिश्तों को स्थिर करना चाहते हैं और कुछ बड़े डील करना चाहते हैं, लेकिन तकनीक, ताइवान, सैन्य और AI में कॉम्पिटीशन बना रहेगा. ईरान युद्ध की वजह से कुछ मुद्दों पर ग्रोथ धीमी हो सकती है. फिर भी दोनों पक्ष 'स्थिरता' और 'सहयोग' पर जोर दे रहे हैं. यह अमेरिका-चीन संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कदम है. दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव कम होने से ग्लोबल मार्केट्स, व्यापार और सुरक्षा पर असर पड़ेगा. अमेरिकी कारोबारी इस दौरे से चीन में अपने बिजनेस को और मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि चीन स्थिरता और आर्थिक फायदे चाहता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 13 May 2026 04:18 PM (IST)
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