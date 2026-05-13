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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTouch किए बिना होंगे सारे काम पूरे! Google का नया Gemini Intelligence बदल देगा Android इस्तेमाल करने का तरीका

Touch किए बिना होंगे सारे काम पूरे! Google का नया Gemini Intelligence बदल देगा Android इस्तेमाल करने का तरीका

What is Google Gemini Intelligence: Google के मुताबिक Gemini Intelligence एक ऐसा सिस्टम है जो AI सॉफ्टवेयर और डिवाइस हार्डवेयर को मिलाकर काम करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 May 2026 03:08 PM (IST)
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  • नए AI फीचर्स Samsung Galaxy, Pixel और अन्य Android डिवाइसों में आएंगे.

What is Google Gemini Intelligence: दुनिया की बड़ी टेक कंपनी Google ने Android यूजर्स के लिए एक बड़ा AI अपडेट पेश किया है. कंपनी के CEO Sundar Pichai ने घोषणा की है कि जल्द ही नए Gemini Intelligence फीचर्स Samsung Galaxy और Pixel स्मार्टफोन्स में मिलने शुरू होंगे. इसके बाद इन्हें धीरे-धीरे दूसरे Android डिवाइसेज में भी जारी किया जाएगा. Google का कहना है कि ये नए AI फीचर्स यूजर्स के कई रोजमर्रा के काम अपने आप आसान बना देंगे. इससे फोन इस्तेमाल करने का तरीका पहले से ज्यादा स्मार्ट और पर्सनल हो जाएगा.

Gemini Intelligence आखिर है क्या?

Google के मुताबिक Gemini Intelligence एक ऐसा सिस्टम है जो AI सॉफ्टवेयर और डिवाइस हार्डवेयर को मिलाकर काम करता है. इसका मकसद यूजर्स के काम को तेज और आसान बनाना है. इस AI की खास बात यह है कि यह अलग-अलग ऐप्स के बीच काम कर सकता है. उदाहरण के तौर पर आप AI से बाइक बुक करने Gmail में किसी खास मेल को खोजने या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में सामान जोड़ने जैसे काम करवा सकेंगे. यानी आने वाले समय में Android फोन सिर्फ कमांड सुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए कई काम खुद करने लगेगा.

स्क्रीन देखकर भी समझ जाएगा AI

Google ने बताया कि Gemini सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिख रही चीज़ों को भी समझ सकेगा. मान लीजिए आपने फोन में किराने की लिस्ट खोली हुई है तो AI उस लिस्ट को पहचानकर सीधे ऑनलाइन डिलीवरी ऐप की कार्ट में सामान जोड़ सकता है. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि Gemini तभी कोई काम करेगा जब यूजर उसे अनुमति देगा. अगर यूजर चाहे तो वह AI को तुरंत रोक भी सकता है.

Android इंटरफेस में दिखेंगे नए बदलाव

Gemini Intelligence के साथ Android का डिजाइन भी पहले से ज्यादा मॉडर्न होने वाला है. Google ने बताया कि नया इंटरफेस Material 3 Expressive डिजाइन पर आधारित होगा. इस नए डिजाइन का फोकस स्क्रीन पर कम अव्यवस्था रखना और एनिमेशन को ज्यादा स्मूद बनाना है ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेहतर महसूस हो.

Chrome ब्राउजर में भी मिलेगा Gemini AI

Google जल्द ही अपने Chrome ब्राउजर में भी Gemini AI को जोड़ने जा रहा है. कंपनी के अनुसार अगले महीने से Android यूजर्स को यह फीचर मिलने लगेगा. इसकी मदद से यूजर्स किसी विषय पर रिसर्च करना, लंबे आर्टिकल का सार समझना और अलग-अलग वेबसाइट्स की जानकारी की तुलना करना आसान तरीके से कर पाएंगे.

Gboard और Autofill भी हुए ज्यादा स्मार्ट

Google ने अपने Autofill फीचर को भी AI के साथ अपग्रेड किया है. अब यह फीचर जुड़े हुए ऐप्स की जानकारी की मदद से कई फॉर्म अपने आप भर सकेगा.

इसके अलावा कंपनी ने Gboard के लिए “Rambler” नाम का नया फीचर पेश किया है. यह फीचर आपकी सामान्य बोलचाल को बेहतर लिखित टेक्स्ट में बदल देगा. यह बार-बार दोहराए गए शब्द, बेवजह के पॉज और फालतू शब्दों को हटाकर मैसेज को ज्यादा साफ और प्रोफेशनल बनाएगा. खास बात यह है कि यह एक ही मैसेज में कई भाषाओं को समझकर काम कर सकता है.

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Published at : 13 May 2026 03:08 PM (IST)
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