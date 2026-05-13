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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'

Petrol-Diesel Price: महंगा होगा पेट्रोल-डीजल! RBI गवर्नर का बड़ा बयान- 'कच्चा तेल महंगा रहा तो...'

Fuel Prices May Hike: पेट्रोल- डीजल की कीमतों में आने वाले समय में इजाफा हो सकता है. ऐसा हम नहीं बल्कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा खुद कह रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 13 May 2026 04:31 PM (IST)
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Petrol Diesel Price Hike: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है. इसके चलते तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है. अगर ये संघर्ष इसी तरह लबे समय तक चलता रहा तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है.

क्या बोले RBI गवर्नर
मंगलवार को स्विट्जरलैंड में स्विस नेशनल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित एक कॉन्प्रेंस में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, 'अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो सरकार को कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कुछ भार ग्राहकों पर डालना ही पड़ेगा.' उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष जारी रहने के कारण उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है, जबकि सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेता कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि को वहन कर रहे हैं.

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चिंता का विषय बना बयान
संजय मल्होत्रा का ये बयान पीएम मोदी के तेल और गैस की खपत कम करने की अपील के बार आया है. ऐसे में ये लोगों के लिए चिंता का विषय है. तो वहीं प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने को भी कुछ समय के लिए टालने की अपील की, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे. जिसके बाद हाल ही में सरकार ने सोने पर लगने वाली ड्यूटी भी काफी बढ़ा दी है और आयात कम करने के लिए आगे और कदम उठाए जा सकते हैं.

अप्रैल में बढ़ी महंगाई दर
बात करें महंगाई के बारे में तो अप्रैल 2026 में भारत में महंगाई दर 3.48% रही, जो मार्च के 3.40% से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अनुमान से कम ही रही. इसका कारण ये था कि सरकार ने तेल की बढ़ी कीमतों का असर सीधे जनता पर नहीं पड़ने दिया. हालांकि, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से भविष्य में महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है. इस संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत पर पड़ना शुरू हो गया है.

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RBI गवर्नर ने ये भी कहा कि सिर्फ ब्याज दरों से महंगाई नियंत्रित करना काफी नहीं होगा, ऐसे समय में सरकार और RBI को मिलकर काम करना पड़ेगा. 

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Published at : 13 May 2026 04:31 PM (IST)
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