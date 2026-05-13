हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश

पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का पश्चिम बंगाल सरकार पर भी असर दिख रहा है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने DGP को बता दिया है कि काफिले में ज्यादा गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 May 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई ईंधन बचाने की अपील का पश्चिम बंगाल सरकार पर भी असर दिख रहा है, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है, ठीक उसी तरह बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और मंत्री ईंधन को लेकर इसी तरह के उपाय अपनाएंगे.

क्या बोले शुभेंदु अधिकारी 
पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन बुधवार (13 मई) को शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के विधायक के तौर पर शपथ ली. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जो-जो कदम उठाए वे देशहित में उठाए और जनता के हित में उठाए हैं. प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर अपने काफिले को आधा करने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने DGP को बता दिया है कि काफिले में ज्यादा गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है. मैंने आज से ही कम कर दिया है. उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि हमें उनकी (पीएम मोदी) की सलाह मान लेनी चाहिए.

पीएम मोदी ने अपने काफिले में EV बढ़ाने को कहा
बता दें कि पीएम मोदी ने सरकारी खर्च कम करने और ईंधन बचत के संदेश को सख्ती से अमल में लाते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने SPG को निर्देश दिए हैं कि उनके काफिले में वाहनों की संख्या आधी कर दी जाए. इसके अलावा उन्होंने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की संख्या बढ़ाने को कहा है, हालांकि इसके लिए उन्होंने नए वाहन खरीदने के लिए भी मना किया है.

गुजरात, असम में छोटा दिखा काफिला
SPG ने पीएम मोदी के निर्देशों को तुरंत लागू करना शुरू कर दिया है. हाल ही में गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान काफिले को छोटा रखा गया था. सुरक्षा के जरूरी मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए ब्लू बुक में दिए गए दिशा निर्देशों से कोई समझौता नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें 

Pokhran Nuclear Test: 'कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती...', पीएम मोदी ने क्यों किया न्यूक्लियर टेस्ट का जिक्र?

Published at : 13 May 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
West Bengal Fuel Convoy Shubhendu Adhikari PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
पीएम मोदी की अपील के बाद शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला, बंगाल DGP को दे दिया बड़ा आदेश
इंडिया
'समाज सुधार के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता', सबरीमाला मंदिर मामले में बोला SC
'समाज सुधार के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता', सबरीमाला मंदिर मामले में बोला SC
इंडिया
Pokhran Nuclear Test: 'कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती...', पीएम मोदी ने क्यों किया न्यूक्लियर टेस्ट का जिक्र?
'कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती...', पीएम मोदी ने क्यों किया न्यूक्लियर टेस्ट का जिक्र?
इंडिया
Suvendu Adhikari PA Murder: शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए एक करोड़ की सुपारी? बंगाल के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बड़ा खुलासा
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए एक करोड़ की सुपारी? बंगाल के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav Brother Death: प्रतीक यादव की मौत पर बड़ी अपडेट | Prateek Yadav | Breaking
Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
जम्मू और कश्मीर
RSS नेता होसबोले ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'कोई और...'
RSS नेता होसबोले ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'कोई और...'
इंडिया
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
शिक्षा
Explained: भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ छात्रों के सपनों पर पड़ा ग्रहण
भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ सपनों पर पड़ा ग्रहण
एग्रीकल्चर
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
ट्रेंडिंग
Video: हाईवे पर गिर पड़े शख्स की CRPF जवानों ने बचाई जान, वीडियो देख लोग बोले- असली हीरो यही हैं
हाईवे पर गिर पड़े शख्स की CRPF जवानों ने बचाई जान, वीडियो देख लोग बोले- असली हीरो यही हैं
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget