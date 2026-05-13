गर्मी में नहीं छूटेंगे पसीने, गले में पहनने वाला कूलर ले आई सोनी, ऐसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोनी ने Reon Pocket Pro Plus, नेकबैंड-स्टाइल एयर कूलर लॉन्च किया है।

यह Peltier effect का उपयोग कर शरीर को ठंडक प्रदान करता है।

अपग्रेडेड वर्जन बेहतर कूलिंग और नए डिजाइन के साथ आया है।

यह डिवाइस यूके और यूरोपीय देशों में लगभग 25,000 रुपये में उपलब्ध है।

Reon Pocket Pro Plus: दुनियाभर के देशों में तापमान में बढोतरी हो रही है और बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है. भारत की बात करें तो यहां कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के पास चला जाता है और बाहर निकलना मुश्किल काम हो जाता है. लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए सोनी एक नया गैजेट लेकर आई है. कंपनी ने एक हेडफोन की तरह गले में पहने जा सकने वाला एयर कूलर लॉन्च किया है. इसे Reon Pocket Pro Plus नाम से लॉन्च किया गया है और यह गर्मी में आपके शरीर को ठंडक देगा.

अपग्रेडेड वर्जन है Reon Pocket Pro Plus

Reon Pocket Pro Plus पिछले साल के प्रो मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन है. इसे इम्प्रूव्ड कूलिंग परफॉर्मेंस और नए डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है. इस प्रोडक्ट को सबसे पहले 2019 में लॉन्च किया गया था और तब से कंपनी इसे बेहतर बनाने में जुटी हुई है.

कैसे काम करेगा Reon Pocket Pro Plus?

यह वीयरेबल एयर कूलर Peltier effect का यूज कर बॉडी को कूल करता है. इसमें एक मेटल कूलिंग प्लेट लगी हुई है. जब यूजर इसे पहनता है तो यह गर्दन के पीछे लग जाती है. ठंडी होने के कारण यह बॉडी को भी ठंडा रखती है. आसान भाषा में इसे एक इलेक्ट्रॉनिक आइस पैक की तरह समझा जा सकता है, जो चार्ज होता है. अब यह सवाल उठ सकता है कि गर्दन के पास ठंडी प्लेट रखने से बाकी शरीर को गर्मी कैसे नहीं लगेगी? दरअसल, गर्दन के पास से बॉडी टेंपरेचर को रेगुलेट किया जा सकता है. यहां ब्लड वेसल्स स्किन के नजदीक होती है. इसलिए जब ये ठंडी होंगी तो पूरे शरीर में ठंडक का अहसास होगा. इसी कारण से एथलीट गर्दन पर कूलिंग टॉवल रखते हैं.

ये हैं Reon Pocket Pro Plus के फीचर्स

सोनी का कहना है कि नया मॉडल प्रो की तुलना में स्किन टेंपरेचर को 2 डिग्री और कम कर सकता है. नए डिजाइन के कारण यह गर्दन और कंधों पर पहले के मुकाबले ज्यादा सही तरीके से फिट हो सकता है. इसमें एक एग्जॉस्ट वेंट भी दिया गया है, जो गर्म हवा को शरीर से दूर रखता है. इसमें लगा एक छोटा पंखा हवा को सर्कुलेट करता है. ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इमें ऑटोमैटिक शटडाउन मैकेनिज्म भी मिलता है.

कितनी है कीमत?

अभी यह डिवाइस यूके और यूरोपीय मार्केट के लिए अवेलेबल करवाया गया है, जहां इसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है. भारत समेत दूसरे देशों में कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

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