शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?

ये जो क्लाइमेट चेंज का चक्र चल रहा है. उसने खेती का पूरा कैलेंडर ही बिगाड़ दिया है. किसान जब अपनी फसल को पककर तैयार देखता है और उसे काटने की तैयारी करता है. तभी बेमौसम बरसात आकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है. शहर वालों के लिए जो बूंदें सुकून लाती हैं. वो किसानों के लिए किसी गहरे जख्म जैसी होती हैं.