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शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
Weather Effect On Farming: बदलते मौसम ने खेती का पूरा गणित बिगाड़ दिया है. शहर के लिए जो बारिश सुहावनी है वही किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन रही है.
शहर में जब अचानक बादल गरजते हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं. तो लोग बालकनी में बैठकर चाय-पकौड़ों का मजा लेने लगते हैं. सोशल मीडिया पर प्लीजेंट वेदर वाले स्टेटस की बाढ़ आ जाती है. लेकिन उसी वक्त गांव में बैठा किसान आसमान की तरफ देखकर कांप उठता है. उसके लिए यह बारिश मजा नहीं बल्कि तबाही है.
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Published at : 13 May 2026 01:44 PM (IST)
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