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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरशहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?

शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?

Weather Effect On Farming: बदलते मौसम ने खेती का पूरा गणित बिगाड़ दिया है. शहर के लिए जो बारिश सुहावनी है वही किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन रही है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 13 May 2026 01:44 PM (IST)
Weather Effect On Farming: बदलते मौसम ने खेती का पूरा गणित बिगाड़ दिया है. शहर के लिए जो बारिश सुहावनी है वही किसानों के लिए बर्बादी का सबब बन रही है.

शहर में जब अचानक बादल गरजते हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं. तो लोग बालकनी में बैठकर चाय-पकौड़ों का मजा लेने लगते हैं. सोशल मीडिया पर प्लीजेंट वेदर वाले स्टेटस की बाढ़ आ जाती है. लेकिन उसी वक्त गांव में बैठा किसान आसमान की तरफ देखकर कांप उठता है. उसके लिए यह बारिश मजा नहीं बल्कि तबाही है.

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ये जो क्लाइमेट चेंज का चक्र चल रहा है. उसने खेती का पूरा कैलेंडर ही बिगाड़ दिया है. किसान जब अपनी फसल को पककर तैयार देखता है और उसे काटने की तैयारी करता है. तभी बेमौसम बरसात आकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है. शहर वालों के लिए जो बूंदें सुकून लाती हैं. वो किसानों के लिए किसी गहरे जख्म जैसी होती हैं.
ये जो क्लाइमेट चेंज का चक्र चल रहा है. उसने खेती का पूरा कैलेंडर ही बिगाड़ दिया है. किसान जब अपनी फसल को पककर तैयार देखता है और उसे काटने की तैयारी करता है. तभी बेमौसम बरसात आकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है. शहर वालों के लिए जो बूंदें सुकून लाती हैं. वो किसानों के लिए किसी गहरे जख्म जैसी होती हैं.
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इस बार बेमौसम बारिश ने खेतों को तालाब बना दिया है. गेहूं की बालियां जो सोने की तरह चमक रही थीं, वो अब पानी में डूबकर काली पड़ रही हैं. जब खड़ी फसल गिर जाती है. तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और मार्केट में उसका सही दाम नहीं मिलता. किसान की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है.
इस बार बेमौसम बारिश ने खेतों को तालाब बना दिया है. गेहूं की बालियां जो सोने की तरह चमक रही थीं, वो अब पानी में डूबकर काली पड़ रही हैं. जब खड़ी फसल गिर जाती है. तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और मार्केट में उसका सही दाम नहीं मिलता. किसान की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है.
Published at : 13 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Climate Change Weather Change Farming News

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