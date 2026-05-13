तमिलनाडु में TVK सरकार को कड़े राजनीतिक विरोध के बाद एक बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा है. मुख्यमंत्री विजय के ज्योतिष रिक्की राधन पंडित को सरकारी पद पर नियुक्त करने वाला आदेश अब रद्द कर दिया गया है, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के संबंध में था. यह मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे. आरोप लगाया गया था कि निजी संबंधों के आधार पर सरकारी नियुक्ति की जा रही थी. विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने आखिरकार यह आदेश वापस ले लिया.

इस फैसले का सबसे पहले विरोध VCK नेता थोल. तिरुमावलवन ने किया था. इसके बाद DMDK नेता प्रेमलता और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी सरकार पर निशाना साधा. विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता और नियमों के आधार पर होनी चाहिए, न कि निजी पसंद के आधार पर. सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हुई और सरकार की आलोचना होने लगी.





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तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुद्दा

तमिलनाडु में लगातार बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद TVK सरकार ने नियुक्ति आदेश रद्द करने का फैसला लिया. हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस मामले पर विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे सरकार की कार्यशैली से जोड़कर देख रहा है.

फ्लोर टेस्ट में विजय को मिली सफलता

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अभिनेता से नेता बने विजय अब आधिकारिक तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं. उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने बुधवार, 13 मई 2026 को विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया. फ्लोर टेस्ट के दौरान विजय सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला. इसके साथ ही TVK के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया. इस जीत के बाद विजय पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाल रहे हैं. विजय लंबे समय से तमिल सिनेमा के बड़े सितारों में गिने जाते रहे हैं. राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी TVK बनाई थी और अब पहली ही बड़ी राजनीतिक परीक्षा में सफलता हासिल की है.

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