आईपीएल 2026 में शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब किंग्स की टीम अब मुश्किल दौर से गुजर रही है. लगातार चार मुकाबले हारने के बाद टीम की प्लेऑफ की राह कठिन हो गई है. हालांकि टीम के युवा ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने हार नहीं मानी है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले उन्होंने फैंस से भावुक अपील करते हुए टीम का साथ देने की गुजारिश की है.

सीजन की शुरुआत में पंजाब किंग्स ने दमदार प्रदर्शन किया था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने शुरुआती छह मैच लगातार जीते और एक मुकाबला बेनतीजा रहा. उस समय पंजाब को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा था. लेकिन इसके बाद टीम की लय बिगड़ गई और लगातार हार ने पूरे समीकरण बदल दिए. अब 11 मैचों के बाद पंजाब किंग्स के खाते में सिर्फ 13 अंक हैं. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए टीम को अपने बाकी मुकाबलों में जीत दर्ज करनी बेहद जरूरी है. ऐसे दबाव भरे माहौल में प्रभसिमरन सिंह ने फैंस से भावनात्मक जुड़ाव दिखाया.

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धर्मशाला को लाल रंग में रंगने की अपील

पंजाब किंग्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो में प्रभसिमरन सिंह ने कहा कि टीम अभी भी मजबूती से वापसी कर सकती है. उन्होंने फैंस से धर्मशाला स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की. प्रभसिमरन ने कहा कि लगातार चार हार के बावजूद टीम का आत्मविश्वास टूटा नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जगह बनाएगी और ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी टीम के समर्थन में लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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मुंबई इंडियंस के खिलाफ करो या मरो की टक्कर

पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ धर्मशाला में होना है. यह मैच टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. अगर पंजाब यहां जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत हो सकती हैं, लेकिन हार की स्थिति में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. ऐसे समय में प्रभसिमरन सिंह का संदेश सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि टीम के जज्बे और भरोसे की झलक भी है. पंजाब किंग्स के खिलाड़ी जानते हैं कि फैंस का समर्थन टीम के आत्मविश्वास को नई ताकत दे सकता है.