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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापंचकूला नगर निगम: BJP या कांग्रेस, मेयर पद पर किसने मारी बाजी? नतीजे घोषित

पंचकूला नगर निगम: BJP या कांग्रेस, मेयर पद पर किसने मारी बाजी? नतीजे घोषित

Panchkula MC Election Result: अंबाला, पंचकूला और सोनीपत तीनों ही नगर निगम में बीजेपी ने मेयर पद पर कब्जा जमाया है.

By : सचिन कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 13 May 2026 04:47 PM (IST)
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पंचकूला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्याम लाल बंसल चुनाव जीत गए. श्याम लाल बंसल 36252 मतों के अंतर से जीते है. उन्हें कुल 68,544 वोट मिले. कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 32292 वोट मिले हैं. पंचकूला नगर निगम के कुल 20 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए. बीजेपी 17 वार्ड में  जीती जबकि 1 में  कांग्रेस और 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते. आज तीनों नगर निगमों अंबाला, पंचकूला और सोनीपत मेयर का पद बीजेपी जीती है. इस जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है. 

  • अंबाला में बीजेपी की अक्षिता सैनी ने कांग्रेस की कुलविंदर कौर को 21358 वोटों से हराया
  • सोनीपत में बीजेपी के राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल देवन को 23247 वोटों से हराया

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रविवार को हुई थी वोटिंग

वोटों की गिनती बुधवार (13 मई) को सुबह आठ बजे शुरू हुई. अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में मेयर और पार्षदों के लिए, वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए और सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर समितियों में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई थी.

  • धारूहेड़ा में बीजेपी के सत्यनारायण उर्फ ​​अजय जांगरा ने निर्दलीय उम्मीदवार बाबू लाल को 6,236 मतों से हराया
  • सांपला में बीजेपी के प्रवीण ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित को 687 मतों से हराया
  • उकलाना में बीजेपी उम्मीदवार निकिता गोयल निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी से 2,806 मतों से हार गईं

पीएम मोदी के प्रति लोगों के विश्वास की जीत- सीएम

नगर निगम चुनाव के नतीजों पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा, "हरियाणा में हुए नगर निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले जनसमर्थन के लिए समस्त प्रदेशवासियों एवं भाजपा परिवार के समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन. यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनकी जनस्वीकार्यता और विकासोन्मुखी नीतियों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है. हरियाणा की जनता ने एक बार फिर विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति पर अपना भरोसा जताया है. मैं भाजपा के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता के अथक परिश्रम और समर्पण को नमन करता हूँ, जिनकी मेहनत ने इस विजय को संभव बनाया. साथ ही हरियाणा परिवारजन का हृदय से आभार, जिन्होंने भाजपा पर अपना विश्वास बनाए रखा. यह जनादेश हमें और अधिक सेवा, समर्पण एवं विकास के साथ कार्य करने की नई ऊर्जा प्रदान करता है."

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Published at : 13 May 2026 04:16 PM (IST)
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