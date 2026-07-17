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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या एक साथ यूज किए जा सकते हैं अलग-अलग कंपनियों के सोलर पैनल? यहां जानें सारी जरूरी बातें

क्या एक साथ यूज किए जा सकते हैं अलग-अलग कंपनियों के सोलर पैनल? यहां जानें सारी जरूरी बातें

Solar Panel Guide: क्या आपको सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल करवाते समय अलग-अलग कंपनी के पैनल इस्तेमाल करने चाहिए? कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है. आज इसका जवाब जानेंगे.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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  • एक सोलर सिस्टम में अलग-अलग ब्रांड पैनल लगा सकते हैं।
  • भिन्न पैनल से आउटपुट घटता, इन्वर्टर-कंट्रोलर पर दबाव आता।
  • पोर्टेबल, ऑफ-ग्रिड सेटअप में भिन्न पैनल उपयोग कर सकते हैं।
  • अधिकतम दक्षता वाले सिस्टम में भिन्न ब्रांड से बचें।

Solar Panel Guide: सोलर पैनल लगाते समय लगभग सभी लोग एक ही ब्रांड के पैनल यूज करते हैं. लेकिन कई बार सोलर सिस्टम एक्सपैंड करते लोगों को बेहतर ऑप्शन भी मिल जाते हैं. फिर उनके मन में यह सवाल उठता है कि क्या एक ही सिस्टम में अलग-अलग कंपनियों को सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसका जवाब हां है, लेकिन आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ही सोलर सिस्टम में अलग-अलग ब्रांड के पैनल लगाने से क्या होता है.

एक सिस्टम में अलग-अलग पैनल लगाने पर क्या होगा?

आप एक ही सोलर एनर्जी सिस्टम में अलग-अलग कंपनी के पैनल यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना फायदे का सौदा नहीं होगा. असल में पैनल को यूनिवर्सली प्लग-एंड-प्ले के तौर पर डिजाइन नहीं किया जाता है. इसलिए अलग-अलग पैनल लगने से आउटपुट कम हो सकती है और कंट्रोलर और इन्वर्टर पर भी लोड बढ़ सकता है. इसके अलावा मेंटिनेंस से जुड़े दूसरे इश्यू आने का भी खतरा रहता है. अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो अगर पैनल की वॉल्टेज, करंट और पावर आउटपुट एक समान है तो दिक्कत आने की संभावना कम होती है.

कब किए जा सकते हैं अलग-अलग कंपनी के पैनल यूज?

  • कैंपरवैन, ऑफ-ग्रिड कैंपिंग जैसे पोर्टेबल और मोबाइल सोलर सेटअप में हर पैनल के लिए अलग-अलग चार्ज कंट्रोल का यूज होता है. इसमें आप अलग-अलग ब्रांड के पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • अगर आप अलग-अलग छत पर सेपरेट चार्ज कंट्रोलर के साथ पैनल लगा रहे हैं तो भी अलग-अलग पैनल इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
    इमरजेंसी या बैकअप के लिए ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम में भी यह तरीका काम आ जाएगा.

कब करनी चाहिए अलग-अलग कंपनी के पैनल से तौबा?

  • अगर आप छत पर परमानेंट और बड़ा सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो इसमें एक ब्रांड के एक जैसे पैनल यूज करने चाहिए. ऐसे सिस्टम में आमतौर पर सिंगल इन्वर्टर यूज किया जाता है. ऐसे यहां अलग-अलग तरह के पैनल यूज करने से काम बिगड़ सकता है.
  • अगर आप मैक्सिमम एफिशिंसी के लिए सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो अलग-अलग तरह के पैनल यूज करने की गलती न करें. ये पैनल आउटपुट को कम कर देंगे, जिससे सिस्टम लगवाने का आपका पूरा उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा.
  • अगर आपको अलग-अलग तरह के पैनल यूज भी करने पड़ें तो कोशिश करें कि उनके वॉटेज सेम हो. अगर इसमें ज्यादा अंतर पाया जाता है तो कम वॉट वाला पैनल ज्यादा कैपेसिटी वाले पैनल को भी ठीक तरीके से काम नहीं करने देगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 17 Jul 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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