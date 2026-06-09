हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्यों लगवाना चाहिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और क्या हैं इसके फायदे? यहां जानें हर सवाल का जवाब

क्यों लगवाना चाहिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और क्या हैं इसके फायदे? यहां जानें हर सवाल का जवाब

Off-Grid Solar System: सोलर एनर्जी का यह सिस्टम आपको बिजली के बिल और पावर कट की टेंशन से मुक्ति दिला सकता है. यह बिना ग्रिड से कनेक्ट हुए इंडिपेंडेंटली काम करता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली बिल बचाता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता देता।
  • सिस्टम सोलर पैनल से बैटरी चार्ज कर, स्वतंत्र बिजली देता।
  • आसान इंस्टॉलेशन, ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली जरूरतें पूरी करता।

Off-Grid Solar System: लगातार बढ़ते बिजली बिल से बचने के लिए लोग सोलर एनर्जी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं. यह न सिर्फ बिजली बिल से बचाता है बल्कि पर्यावरण पर भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता. कई प्रकार के सोलर पावर सिस्टम में से Off-Grid Solar System सबसे कॉमन सिस्टम में से एक है. इसके कई फायदे होते हैं और यह एनर्जी जरूरत के मामले में आपको एकदम इंडिपेंडेंट बना सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Off-Grid Solar System क्यों लगवाना चाहिए और इसके फायदे क्या-क्या हैं.

क्या होता है Off-Grid Solar System?

जैसा नाम से पता चल रहा है, इस सिस्टम की ग्रिड की जरूरत नहीं होती और यह पूरी तरह इंडिपेंडेंटली काम करता है. यह पहले सोलर पैनल की मदद से बिजली जनरेट करता है, फिर उससे सोलर बैटरी चार्ज होती है. फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर की मदद से कन्वर्ट कर होम अप्लायंसेस चलाने के लायक बनाया जाता है. इस सिस्टम में बैटरी बैंक, सोलर चार्जर कंट्रोलर, ऑफ-ग्रिड सोलर इन्वर्टर, डीसी डिस्कनेक्ट स्विच आदि का यूज होता है.

Off-Grid Solar System के क्या फायदे हैं?

एनर्जी इंडिपेंडेंट- अगर आप लगातार पावर कट से परेशान हैं तो यह सिस्टम आपके खूब काम आ सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता इसलिए आपको पावर कट की चिंता नहीं रहेगी. यह सोलर एनर्जी की मदद से बैटरी चार्ज करेगा और आपको आंधी-तूफान और बारिश में बिजली कट होने की टेंशन से मुक्त कर देगा.

इंस्टॉलेशन एकदम आसान- इसका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इसे कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है. इसे उन जगहों पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है. दूसरा इसे ग्रिड से कनेक्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए इंस्टॉल करने के लिए प्रोफेशनल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती. बेसिक नॉलेज के साथ इस सिस्टम को कोई भी इंस्टॉल कर सकता है.

ग्रामीण और रिमोट इलाकों के लिए फायदेमंद- ग्रामीण और रिमोट इलाकों में पावर कट जैसी समस्याएं ज्यादा आती हैं. कई जगहों पर ग्रिड नहीं पहुंची है, जिसके चलते लोग बिजली का कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं. ऐसी जगहों के लिए ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम खूब फायदेमंद है. यह सोलर एनर्जी से चलते हुए पावर नीड्स को आसानी से पूरा कर सकता है. इसके अलावा सारे सोलर पावर सिस्टम की एक खूबी यह भी होती है कि ये एन्वायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं.

ये भी पढ़ें-

क्या है Noise Cancelling Headphones का सीक्रेट, कैसे गायब कर देते हैं आसपास का शोर? यहां जानें

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्यों लगवाना चाहिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और क्या हैं इसके फायदे? यहां जानें हर सवाल का जवाब
क्यों लगवाना चाहिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और क्या हैं इसके फायदे? यहां जानें हर सवाल का जवाब
टेक्नोलॉजी
कैसे काम करता है STP, गंदे पानी को किस तकनीक से करता है साफ?
कैसे काम करता है STP, गंदे पानी को किस तकनीक से करता है साफ?
टेक्नोलॉजी
Instagram ने बदला प्रोफाइल का तरीका, अब यूजर खुद बदल सकेंगे लुक
Instagram ने बदला प्रोफाइल का तरीका, अब यूजर खुद बदल सकेंगे लुक
टेक्नोलॉजी
500 शब्द लिखने में कितना पानी पी लेता है ChatGPT? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
500 शब्द लिखने में कितना पानी पी लेता है ChatGPT? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNSC में अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चहता था पाकिस्तान, सामने आया भारत तो निकली हवा, जानें फिर क्या हुआ
UNSC में अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चहता था PAK, सामने आया भारत तो निकली हवा, जानें फिर क्या हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: अलंकार अग्निहोत्री ने लगाई BJP में सेंध! UP चुनाव के लिए उतारा उम्मीदवार
अलंकार अग्निहोत्री ने लगाई BJP में सेंध! UP विधानसभा चुनाव के लिए उतारा अपना उम्मीदवार
क्रिकेट
मोहम्मद सिराज क्यों आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
मोहम्मद सिराज क्यों टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
एग्रीकल्चर
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
खीरे की फसल को सूखने से कैसे बचाएं? जानें सिंचाई और देखभाल का सही तरीका
शिक्षा
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
हमदर्द इंस्टीट्यूट को मिली बड़ी राहत, 150 MBBS और 49 PG सीटों पर एडमिशन का रास्ता साफ
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget