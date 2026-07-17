भारत में चाइनीज कंपनियों को लगा बड़ा झटका, स्मार्टफोन बिक्री में आई सबसे बड़ी गिरावट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में चीनी स्मार्टफोन बिक्री जून तिमाही में 10% कम हुई।

मेमोरी चिप्स महंगे होने से फोन की लागत बढ़ी, बिक्री घटी।

बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक फोन खरीदना टाल रहे हैं।

बिक्री दबाव और मूल्य वृद्धि पूरे साल जारी रहेगी।

Chinese Smartphone Sale in India: चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को भारत में बड़ा झटका लगा है. काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, जून तिमाही में चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों की बिक्री कम हुई है और 2020 के बाद ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. जून तिमाही में इन कंपनियों की बिक्री में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है. मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट की लागत बढ़ने के कारण फोन लगातार महंगे हो रहे हैं. इसी महंगाई का असर फोन की बिक्री पर देखने को मिला है.

इन कंपनियों की बिक्री घटी

रिपोर्ट के मुताबिक, ओप्पो, वीवो, शाओमी, रिलयमी, वनप्लस, iQoo और पोको जैसी कंपनियों को बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ता है. किफायती कीमत वाले सेगमेंट में इन कंपनियों की बिक्री ज्यादा होती है और अब मेमोरी क्राइसिस के कारण इस सेगमेंट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. फोन की कीमतें बढ़ती देख ग्राहक अब फोन खरीदने का फैसला टाल रहे हैं. इसे देखते हुए कई कंपनियों ने 4G पोर्टफोलिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया है ताकि सस्ते फोन देख रहे ग्राहकों के लिए नए ऑप्शन उतारे जा सके.

बिक्री में और गिरावट की आशंका

काउंटरप्वाइंट रिसर्च का मानना है कि बिक्री पर दबाव इस पूरे साल जारी रहेगा और 2026 में कुल शिपमेंट 13 प्रतिशत तक कम हो सकती है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेमोरी चिप्स के दाम बढ़ना है. पिछले एक साल से भी कम समय में मेमोरी चिप्स चार गुना तक महंगी हो गई है. यही कारण है कि कंपनियां नए फोन को महंगा करने के साथ-साथ लॉन्च हो चुके स्मार्टफोन्स की कीमतें भी बढ़ा रही हैं. हाल ही में नथिंग, वीवो और रियलमी समेत कई चाइनीज कंपनियों ने अपने लॉन्च हो चुके फोन महंगे किए थे.

हर महीने महंगे हो रहे हैं फोन

स्मार्टफोन मार्केट के लिए 2026 प्राइस हाइक लेकर आया है. इस साल के लगभग हर महीने मोबाइल महंगे होते आ रहे हैं. पिछले महीने आई रिपोर्ट में बताया गया था कि इस साल के पहले पांच महीनों में फोन के दामों में लगभग 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है. पिछले साल से तुलना करें तो 2025 में 47 मॉडल्स के दाम बढ़े और 44 के कम हुए थे, लेकिन इस साल अब तक लगभग 80 मॉडल महंगे हुए हैं, जबकि केवल 18 की कीमतें कम हुई हैं. फेस्टिव सीजन में भी इस प्राइस हाइक से राहत की उम्मीद नहीं है और कंपनियों की तरफ से डिस्काउंट की संभावनाएं भी कम हैं.

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