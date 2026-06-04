Solar Energy System नहीं कर रहा ठीक से काम? ये हो सकते हैं कारण, आज ही करें चेक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छाया और खराब मौसम ऊर्जा उत्पादन क्षमता घटाते हैं।

Solar Energy System Tips: अगर आप बिजली के लिए पूरी तरह सोलर एनर्जी सिस्टम पर निर्भर हैं और इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो काम खराब हो सकता है. कई बार यह सिस्टम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता, जिसके चलते पावर जनरेशन कम हो जाता है. इसके पीछे टेक्नीकल से लेकर सफाई तक से जुड़े कई कारण हो सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोलर एनर्जी सिस्टम में किन कारणों से गड़बड़ हो सकती है. अगर आप इन वजहों का ध्यान रखेंगे तो पावर जनरेशन भी पूरा होगा और कोई झंझट भी नहीं रहेगा.

क्यों ठीक से काम नहीं करता सोलर एनर्जी सिस्टम?

इंस्टॉलेशन में दिक्कत

कई बार सिस्टम को सेलेक्ट या इंस्टॉल करने में हुई दिक्कत के कारण परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. अगर सोलर पैनल को सही एंगल पर टिल्ट नहीं किया गया है तो यह सनलाइट को ठीक तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जिससे पावर जनरेशन पर असर पड़ता है. इसी तरह गलत साइज की केबल या खराब क्वालिटी के इन्वर्टर आदि को चुनने पर भी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए हमेशा प्रोफेशनल से ही यह सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहिए.

पैनल पर धूल-मिट्टी का जमना

सोलर पैनल खुले में लगे होते हैं, जिस कारण इन पर धूल-मिट्टी जल्दी जमती है. यह धूल-मिट्टी सनलाइट को पैनल तक पहुंचने से रोक सकती है. इससे एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है. इससे न सिर्फ पैनल की एफिशिएंसी कम होती है बल्कि धीरे-धीरे पैनल की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ने लगता है. इसके लिए नियमित अंतराल पर इन पैनल की सफाई करना जरूरी है.

इन्वर्टर में खराबी

सोलर एनर्जी सिस्टम में एक इन्वर्टर लगा होता है, जो DC पावर को यूज हो सकने वाली AC इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. अगर इसमें गड़बड़ आ जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है. कई बार गड़बड़ के कारण कन्वर्जन एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि साल में 1-2 बार टेक्नीशियन को बुलाकर इसकी सर्विस करवानी चाहिए.

छाया और मौसम का भी होता है असर

सोलर एनर्जी सिस्टम पर छाया और मौसम का भी बहुत असर होता है. अगर पैनल पर बिल्डिंग या पेड़ की छांव आ रही है तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकता है. इसी तरह मौसम का भी फर्क पड़ता है. बादलों के कारण सनलाइन ब्लॉक हो जाती है और पैनल काम नहीं कर पाते.

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