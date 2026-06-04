हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Energy System नहीं कर रहा ठीक से काम? ये हो सकते हैं कारण, आज ही करें चेक

Solar Energy System नहीं कर रहा ठीक से काम? ये हो सकते हैं कारण, आज ही करें चेक

Solar Energy System Tips: सोलर एनर्जी सिस्टम में गड़बड़ होने पर एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है. कई बार छोटे कारण भी बड़ी गड़बड़ पैदा कर सकते हैं. इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • छाया और खराब मौसम ऊर्जा उत्पादन क्षमता घटाते हैं।

Solar Energy System Tips: अगर आप बिजली के लिए पूरी तरह सोलर एनर्जी सिस्टम पर निर्भर हैं और इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो काम खराब हो सकता है. कई बार यह सिस्टम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता, जिसके चलते पावर जनरेशन कम हो जाता है. इसके पीछे टेक्नीकल से लेकर सफाई तक से जुड़े कई कारण हो सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोलर एनर्जी सिस्टम में किन कारणों से गड़बड़ हो सकती है. अगर आप इन वजहों का ध्यान रखेंगे तो पावर जनरेशन भी पूरा होगा और कोई झंझट भी नहीं रहेगा.

क्यों ठीक से काम नहीं करता सोलर एनर्जी सिस्टम?

इंस्टॉलेशन में दिक्कत

कई बार सिस्टम को सेलेक्ट या इंस्टॉल करने में हुई दिक्कत के कारण परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. अगर सोलर पैनल को सही एंगल पर टिल्ट नहीं किया गया है तो यह सनलाइट को ठीक तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जिससे पावर जनरेशन पर असर पड़ता है. इसी तरह गलत साइज की केबल या खराब क्वालिटी के इन्वर्टर आदि को चुनने पर भी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए हमेशा प्रोफेशनल से ही यह सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहिए.

पैनल पर धूल-मिट्टी का जमना

सोलर पैनल खुले में लगे होते हैं, जिस कारण इन पर धूल-मिट्टी जल्दी जमती है. यह धूल-मिट्टी सनलाइट को पैनल तक पहुंचने से रोक सकती है. इससे एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है. इससे न सिर्फ पैनल की एफिशिएंसी कम होती है बल्कि धीरे-धीरे पैनल की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ने लगता है. इसके लिए नियमित अंतराल पर इन पैनल की सफाई करना जरूरी है. 

इन्वर्टर में खराबी

सोलर एनर्जी सिस्टम में एक इन्वर्टर लगा होता है, जो DC पावर को यूज हो सकने वाली AC इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. अगर इसमें गड़बड़ आ जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है. कई बार गड़बड़ के कारण कन्वर्जन एफिशिएंसी कम हो जाती है. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि साल में 1-2 बार टेक्नीशियन को बुलाकर इसकी सर्विस करवानी चाहिए.

छाया और मौसम का भी होता है असर

सोलर एनर्जी सिस्टम पर छाया और मौसम का भी बहुत असर होता है. अगर पैनल पर बिल्डिंग या पेड़ की छांव आ रही है तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकता है. इसी तरह मौसम का भी फर्क पड़ता है. बादलों के कारण सनलाइन ब्लॉक हो जाती है और पैनल काम नहीं कर पाते.

ये भी पढ़ें- ChatGPT ने रचा इतिहास, यूजर्स के मामले में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Solar Panel Solar Energy TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Solar Energy System नहीं कर रहा ठीक से काम? ये हो सकते हैं कारण, आज ही करें चेक
Solar Energy System नहीं कर रहा ठीक से काम? ये हो सकते हैं कारण, आज ही करें चेक
टेक्नोलॉजी
टीवी को दीवार पर टांगना चाहिए या टेबल पर रखना चाहिए, जानें Smart TV के लिए क्या फायदे का सौदा?
टीवी को दीवार पर टांगना चाहिए या टेबल पर रखना चाहिए, जानें Smart TV के लिए क्या फायदे का सौदा?
टेक्नोलॉजी
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
'ईरान पर हम हमले नहीं कर रहे...', टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासक बनाए जाने पर उठाए सवाल, पूछा- कब होंगे चुनाव?
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
सूर्यकुमार यादव से क्योंं छीनी गई कप्तानी, वजह आ गई सामने
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
दिल्ली की गर्मी से बरसात देगी राहत, तापमान में आएगी कमी, आज बारिश का अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
Malviya Nagar Fire: पिता के इलाज के लिए आए CA विवेक अग्रवाल समेत गुरुग्राम के 8 लोगों की मौत
दिल्ली होटल अग्निकांड: पिता के इलाज के लिए आए CA विवेक अग्रवाल समेत गुरुग्राम के 8 लोगों की मौत
राजस्थान
Kota Student Suicide: कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरेो में फंदे से लटका मिला था शव
कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था शव
नौकरी
DU Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, 1 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी; 25 जून तक करें आवेदन
टेक्नोलॉजी
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
Android फोन्स पर प्राइवेसी के लिए मिलते हैं ये धाकड़ फीचर्स, आईफोन वालों को आज भी इनका इंतजार
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget