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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT ने रचा इतिहास, यूजर्स के मामले में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

ChatGPT ने रचा इतिहास, यूजर्स के मामले में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

ChatGPT Reaches 1 Billion Monthly Users: ChatGPT के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या एक बिलियन को पार कर गई है. इस आंकड़े को छूने वाली यह पहली एआई ऐप है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 04:30 PM (IST)
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  • ChatGPT ने 1 अरब मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता का रिकॉर्ड बनाया।
  • AI क्षेत्र में Claude से कड़ी प्रतिस्पर्धा, उसकी वृद्धि तेज।
  • दोनों कंपनियां IPO ला रही हैं, माल्टा में मुफ्त सब्सक्रिप्शन।

ChatGPT Reaches 1 Billion Monthly Users: OpenAI की एआई ऐप ChatGPT ने नया इतिहास रच दिया है. यह एक बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने वाली पहली एआई ऐप बन गई है. गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब आदि को पछाड़कर सबसे कम समय में यह उपलब्धि हासिल करने वाली भी पहली ऐप है. ChatGPT को 2023 में लॉन्च किया गया था और तीन सालों में ही इस ऐप के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या एक बिलियन को पार कर गई है. टिकटॉक को यहां तक पहुंचने में पांच और इंस्टाग्राम को आठ साल लगे थे. यह दिखाता है कि किस तेजी से एआई अब लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाती जा रही है.

एआई सेगमेंट में मुश्किल हो रहा है मुकाबला

एआई सेगमेंट में कंपीटिशन बढ़ने के कारण मुकाबला कड़ा होता जा रहा है. एक्टिव यूजर्स के मामले में चैटजीपीटी सबसे आगे बनी हुई है, लेकिन उसकी राइवल ऐप्स भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. एंथ्रोपिक की Claude के मंथली एक्टिव यूजर्स 56 मिलियन हो गए हैं. Claude ने सालाना आधार पर 640 प्रतिशत की ग्रोथ की है, वहीं चैटजीपीटी केवल 62 प्रतिशत इजाफा ही कर पाई है. यह दिखाता है कि चैटजीपीटी के लिए आगे का सफर आसान नहीं रहने वाला है. डेटा से यह भी पता चला है कि अमेरिका में जिन यूजर्स ने Claude ऐप इंस्टॉल की है, एक महीने बाद चैटजीपीटी पर उनका टाइम स्पेंट 5 प्रतिशत कम हो जाता है.

IPO की तैयारियों में जुटीं दोनों कंपनियां

एआई की रेस में एक-दूसरे का मुकाबले कर रहीं OpenAI और एंथ्रोपिक दोनों ही पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं. एंथ्रोपिक ने अमेरिका में IPO लाने की प्रोसेस शुरू कर दी है वहीं OpenAI भी अगले कुछ दिनों में अपने IPO का ऐलान कर सकती है. अब ChatGPT के यह माइलस्टोन हासिल करने के बाद OpenAI की स्थिति और मजबूत हुई है.

इस देश में फ्री में मिल रहा है ChatGPT Plus का सब्सक्रिप्शन

पिछले महीने ही खबर आई थी कि OpenAI ने माल्टा की सरकार के साथ मिलकर एक नया अभियान शुरू किया है. इसके तहत फ्री एआई लिटरेसी कोर्स पूरा करने वाले माल्टा के हर नागरिक को एक साल तक ChatGPT Plus का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा. विदेशों में रहने वाले माल्टा के नागरिकों के लिए भी यह ऑफर लागू होगा. माल्टा के बाद UAE में भी ऐसा अभियान चलाया जा सकता है. कंपनी भारत में लोगों को ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफर कर रही है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jun 2026 04:08 PM (IST)
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OpenAI ChatGPT TECH NEWS
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