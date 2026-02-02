Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल स्कैम कॉल्स से हर मोबाइल यूजर परेशान हैं. इसे देखते हुए सैमसंग अपनी अपकमिंग फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज में एक ऐसा फीचर ला सकती है, जो स्कैम कॉल्स से छुटकारा दिला सकता है. अभी तक यह स्कैम कॉल डिटेक्शन फीचर केवल गूगल पिक्सल फोन्स में मिलता आया है और अब सैमसंग यूजर्स भी इसका फायदा उठा पाएंगे. आइए जानते हैं कि यह फीचर क्या है और कैसे काम करता है.

कैसे काम करता है स्कैम कॉल डिटेक्शन फीचर?

यह फीचर कॉल के दौरान बैकग्राउंड में काम करता है. अगर इस फीचर को लगता है कि किसी कॉल पर स्कैम हो सकता है तो यह रियल-टाइम में यूजर को अलर्ट कर देता है. यह नोटिफिकेशन, साउंड और वाइब्रेशन से यूजर को सतर्क कर देता है, जिससे वह बड़ा नुकसान होने से पहले कॉल कट कर सकता है. सबसे पहले यह फीचर गूगल पिक्सल 9 सीरीज के साथ आया था. अभी यह पिक्सल 6 सीरीज और उसके बाद लॉन्च हुए मॉडल्स पर अवेलेबल है. अब इसे दूसरी कंपनियों के मॉडल्स पर भी लाया जा रहा है

सैमसंग से होगी शुरुआत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग डिवाइसेस के साथ इस फीचर के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. दावा किया जा रहा है कि गूगल एंड्रॉयड कॉलकोर नाम की एक अलग ऐप के जरिए इस फीचर को दूसरे मॉडल्स के लिए भी अवेलेबल करवाएगी. यह ऐप फोन कॉलिंग बेस्ड फीचर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है और इसकी लेटेस्ट अपडेट के बाद यह स्कैम कॉल भी डिटेक्ट कर सकती है. इस ऐप को केवल स्पेसिफिक फीचर फ्लैग वाले डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है और Galaxy S26 Ultra में यह फ्लैग मिलने की पूरी संभावना है. अगर ये रिपोर्ट्स सही होती हैं तो इसका मतलब है कि सैमसंग का अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस स्कैम डिटेक्शन के लिए गूगल की फोन ऐप पर निर्भर नहीं रहेगा.

